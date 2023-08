Lirik dan Terjemahan Lagu Mine - Taylor Swift: You Are The Best Thing That's Ever Been Mine

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Mine yang dinyanyikan oleh Taylor Swift.

Lagu Mine adalah single dalam album Speak Now (2011), album ketiga milik Taylor Swift.

Taylor Swift merilis versi rekaman ulang dari album Speak Now, termasuk lagu Mine pada 7 Juli 2023.

Lagu Mine mengisahkan tentang seorang gadis yang orang tuanya gagal menikah dan menyebabkan dirinya memiliki pandangan pesimis tentang cinta.

Namun, seiring berjalannya waktu, gadis tersebut jatuh cinta dengan seseorang yang meyakinkannya untuk mulai percaya pada cinta lagi, meski masih ada rasa takut.

Lirik video lagu Mine telah dirilis di YouTube Taylor Swift pada 7 Juli 2023.

Lirik dan Terjemahan Lagu Mine - Taylor Swift:

[Verse 1]

You were in college working part time, waiting tables

Kau kuliah dan kerja paruh waktu sebagai pelayan

Left a small town, never looked back

Meninggalkan sebuah kota kecil dan tak pernah menoleh

I was a flight risk with a fear of falling

Kuberanikan naik pesawat meski dengan perasaan takut jatuh

Wondering why we bother with love if it never lasts

Bertanya-tanya mengapa kita repot-repot dengan cinta jika memang cinta itu takkan bertahan

[Pre-Chorus]

I say, "Can you believe it?"

Kubilang, "Apakah kau percaya?"

As we're lying on the couch

Saat kita berbaring di sofa

The moment I could see it

Saat itulah aku bisa melihatnya

Yes, yes, I can see it now

Ya, ya, kini aku bisa melihatnya

[Chorus]

Do you remember we were sitting there by the water?

Ingatkah kau saat kita duduk di tepi sungai?

You put your arm around me for the first time

Kau dekap aku untuk pertama kalinya

You made a rebel of a careless man's careful daughter

Kau dobrak hati seorang putri yang hati-hati dari pria yang tak bertanggung jawab

You are the best thing that's ever been mine

Kau adalah hal terbaik yang pernah kumiliki

[Verse 2]

Flash forward and we're taking on the world together

Singkat cerita kita hadapi dunia bersama-sama

And there's a drawer of my things at your place

Dan laciku berisi barang-barangku kini ada di tempatmu

You learn my secrets and you figure out why I'm guarded

Kau mengerti rahasiaku dan kau mulai paham kenapa aku berhati-hati

You say we'll never make my parents mistakes

Kau bilang kita takkan lakukan kesalahan seperti orang tuaku

[Pre-Chorus]

We got bills to pay

Ada tagihan yang harus kita bayar

We got nothing figured out

Sedangkan kita tak punya apa-apa

When it was hard to take

Saat hidup kian sulit dijalani

Yes, yes, this is what I thought about

Ya, inilah yang dulu kupikirkan

[Chorus]

Do you remember we were sitting there by the water?

Ingatkah kau saat kita duduk di tepi sungai?

You put your arm around me for the first time

Kau dekap aku untuk pertama kalinya

You made a rebel of a careless man's careful daughter

Kau dobrak hati seorang putri yang hati-hati dari pria yang tak bertanggung jawab

You are the best thing that's ever been mine

Kau adalah hal terbaik yang pernah pernah kumiliki

Do you remember we were sitting there by the water?

Ingatkah kau saat kita duduk di tepi sungai?

You saw me start to believe for the first time

Kau melihatku mulai percaya untuk pertama kalinya

You made a rebel of a careless man's careful daughter

Kau dobrak hati seorang putri yang hati-hati dari pria yang tak bertanggung jawab

You are the best thing that's ever been mine

Kau adalah hal terbaik yang pernah pernah kumiliki

[Bridge]

And I remember that fight, 2:30AM

Dan kuingat pertengkaran itu, pukul 2:30 pagi

You said everything was slipping right out of our hands

Kau bilang semuanya di luar kendalimu

I ran out crying and you follow me out into the street

Aku berlari sambil menangis dan kau mengikutiku ke jalan

Braced myself for the goodbye, cause that's all I've ever known

Kukuatkan diri untuk ucapkan selamat tinggal, karena hanya itulah yang terpikir olehku

And you took me by surprise, you said, "I'll never leave you alone"

Dan kau mengejutkanku, kau bilang "Aku takkan meninggalkanmu sendirian"

[Chorus]

You said, "I remember how we felt sitting by the water

Kau bilang, "Aku ingat perasaan kita saat duduk di tepi sungai

And every time I look at you it's like the first time

Dan tiap kali kutatap dirimu, rasanya seperti baru pertama kali

I fell in love with a careless man's careful daughter

Aku jatuh cinta pada seorang putri yang hati-hati dari pria yang tak bertanggung jawab

She is the best thing that's ever been mine"

Dia adalah hal terbaik yang pernah kumiliki"

[Post-Chorus]

(Hold on, we'll make it last)

(Bertahanlah, kita pertahankan cinta kita)

(Hold on, never turn back)

(Bertahanlah, jangan pernah menoleh)

(Hold on) You made a rebel of a careless man's careful daughter

(Bertahanlah) Kau dobrak hati seorang putri yang hati-hati dari seorang pria yang tak bertanggung jawab

(Hold on) You are the best thing that's ever been mine

(Bertahanlah) Kau adalah hal terbaik yang pernah kumiliki

[Outro]

(Hold on) Do you believe it?

(Bertahanlah) Apakah kau percaya?

(Hold on) We're gonna make it now

(Bertahanlah) Kita akan melewatinya

(Hold on) And I can see it

(Bertahanlah) Dan aku bisa melihatnya

(Yeah, yeah, yeah) (I can see it now)

(Yeah, yeah, yeah) (Kini aku bisa melihatnya)

