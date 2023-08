Menangis, Michelle Ashley Benarkan Steve Wantania Membujuknya sebelum Beraksi: Dia Nyuruh ke Kamar

TRIBUNNEWS.COM - Michelle Ashley baru-baru ini membongkar sejumlah kejahatan pelecehan seksual yang dilakukan ayah tirinya, Steve Wantania.

Putri Pinkan Mambo ini mengakui, Steve Wantania tak hanya melecehkannya secara fisik, tetapi juga verbal.

Bahkan, Steve Wantania secara sengaja membujuk dan merayu Michelle Ashley untuk ke kamarnya dan melakukan perbuatan tak senonoh.

Hal ini diakui Michelle di hadapan Richard Lee.

"Iya (dia membujuk), pernah," jawab Michelle singkat, dikutip dari YouTube Richard Lee, Jumat (4/8/2023).

Dia kemudian terdiam sesaat sebelum melanjutkan ceritanya.

"Em...dia suruh aku ke kamar," tandas Michelle.

Tampak berat hati, Michelle mengurai apa yang dilakukan Steve.

"Dia nyuruh aku ke kamar, ee.. terus dia buka celananya," kata Michelle terbata-bata.

Mendengar itu, Richard Lee nampak syok.

"Oh ya? It really happened?" tukasnya

"Iya, really happened," balas Michelle singkat.

Ketika hendak melanjutkan ceritanya, air mata Michelle tak lagi bisa terbendung.

Menyadari itu, Richard Lee pun meminta Michelle menahan ceritanya.