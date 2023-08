Michelle Ashley Benarkan Tubuhnya Kaku Saking Syoknya saat Kali Pertama Dilecehkan di Umur 12 Tahun

TRIBUNNEWS.COM - Michelle Ashley, putri Pinkan Mambo kembali memberikan pernyataan terkait pengalamannya sebagai korban pelecehan seksual oleh ayah tirinya, Steve Wantania.

Diakui Michelle Ashley, tatkala kali pertama terjadi pelecehan padanya di umur 12 tahun, tubuhnya mendadak kaku.

Saking syoknya, Michelle Ashley tidak bisa berbuat apa pun ketika si ayah tiri melancarkan aksinya.

Mengawali cerita, Michelle mengungkapkan kejadian yang dialaminya lima tahun silam.

"Waktu itu umur 12, sekitar lima tahun yang lalu," ucap Michelle, dikutip dari YouTube Richard Lee, Jumat (4/8/2023).

Bahkan, saat pelecehan itu terjadi, Michelle belum akil baligh.

"Di situ aku belum ada pertumbuhan haid," lanjutnya.

Kembali mengurai ceritanya, Michelle sempat berpisah dengan Steve yang pergi dari rumah selama satu tahun lamanya.

"Dan sampai di umur aku kalo nggak salah 15, ada selingan waktu setahun dia pergi dari rumah," kisah Michelle.

Setelah pelecehan itu, Michelle merasa sangat syok dengan apa yang dialaminya.

"Waktu itu, I feel very shocked," aku Michelle.

Pasalnya, selama menjadi ayah sambung, hubungan Michelle dan Steve berjalan sewajarnya.

"Karena terjadi kepada aku yang di mana betahun-tahun sebelumnya we were just fine, dia anggap aku sebagai mungkin anak. Dan kita juga nggak ada yang gimana-gimana. dan pas berbuat itu, aku syok, aku kaget, dan ngerasa takut, cemas trus juga aku nggak tahu harus ngapain karena di situ posisinya aku freeze," tambahnya.

Richard Lee geram dengan banyaknya hujatan yang diterima Michelle Ashley setelah membongkar pelecehan seksual yang diterimanya. (Kolase Tribunnews/ YouTube)

Sempat terdiam, Michelle kemudian menjelaskan apa yang dilakukan ayah tirinya kepadanya.