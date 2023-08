Profil Fabienne Nicole, Pemenang Miss Universe Indonesia 2023

TRIBUNNEWS.COM - Simak profil dari Fabienne Nicole, pemenang Miss Universe Indonesia 2023 dalam artiekl ini.

Fabienne Nicole memiliki nama lengkap Fabienne Nicole Groeneveld.

Fabienne Nicole lahir pada tanggal 27 Desember 1999, artinya saat ini ia berusia 24 tahun.

Nama Fabienne Nicole mulai dikenal berkat keikut sertaannya dalam ajang Miss Global Indonesia dan keluar sebagai pemenang.

Fabienne Nicole kini jadi sorotan usai meraih gelar juara di ajang Miss Universe Indonesia 2023 pada Kamis (3/8/2023) malam.

Pendidikan

Dikutip dari Wikipedia, Fabienne Nicole merupakan lulusan Universitas Pelita Harapan dengan jurusan manajemen bisnis dan lulus di tahun 2019.

Kemudian, Fabienne Nicole kembali melanjutkan pendidikan S2 di University of New South Wales dengan jurusan Business Administration dan Australian Graduate School of Management (AGSM) lulus di tahun 2021.

Prestasi

Ajang Miss Universe 2023:

-Miss Universe Indonesia 2023

-Miss Confidently Beautiful

Ajang Miss Global 2018:

-Miss Global Indonesia 2018

-Miss Global International 2018 Top 20

-Miss Global International 2018 Miss Photogenic

-Miss Global International 2018 Best in Evening Gown

Kehidupan Pribadi

Melansir dari YouTube Miss Universe Indonesia, Fabienne Nicole tak hanya aktif sebagai model, Fabienne juga sosok yang peduli dengan kesejahteraan manusia.

Lulus dengan gelar sarjana bisnis, Fabienne Nicole menggunakan keahlian, pengetahuan serta keterampilannya untuk memperjuangkan pendidikan yang lebih baik.

Tak hanya itu, Fabienne juga peduli dengan kesejahteraan hewan.

Saat ini dia bergabung dalam komunitas Surabaya Animal Care Community.

Komunitas ini fokus menyerukan larangan perdagangan dan pemotongan serta konsumsi anjing di Indonesia.

Pemenang Miss Universe 2023

Fabienne Nicole Groeneveld resmi menyandang gelar Miss Universe Indonesia 2023.

Ia merupakan kontestan yang mewakili DKI Jakarta.

Malam puncak Miss Universe Indonesia 2023 itu telah digelar di Beach City International Stadium, Ancol dan disiarkan secara langsung di salah channel televisi swasta.

Dia berhasil mengalahkan Vinna Anggi Sitorus, finalis asal Sumatera Utara yang menempati posisi runner up pertama.

Mengutip dari YouTube Miss Universe Predictions, Mahkota Miss Universe Indonesia 2023 disematkan langsung oleh R. Bonney Gabriel yang merupakan Miss Universe 2022.

Setelah menyandang gelar sebagai Miss Universe Indonesia 2023, nantinya Fabienne akan mewakili Indonesia dalam kontes Miss Universe 2023.

Diketahui, ajang Miss Universe 2023 bakal digelar di El Salvador pada akhir tahun ini.

Di ajang Miss Universe 2023, Fabienne akan bersaing dengan para finalis kecantikan dari seluruh dunia.

