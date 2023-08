Inge Anugrah Bongkar Pertengkaran sebelum Sepakat Cerai dari Ari Wibowo, Minta Sering di Rumah

TRIBUNNEWS.COM - Proses perceraian aktor Ari Wibowo dan Inge Anugrah masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Setelah mediasi gagal dan proses cerai berlanjut, Ari Wibowo dan Inge Anugrah masih menunggu keputusan resmi cerai dan hak asuh anak.

Baru-baru ini, Inge Anugrah kembali membongkar soal kondisi sebenarnya di rumah tangganya dengan Ari Wibowo.

Sebelum keduanya sepakat cerai, Inge Anugrah dan Ari Wibowo sempat terlibat percekcokan.

Awalnya, Inge menuntut agar sang suami berubah demi bisa memperbaiki kehidupan pernikahan mereka.

Namun permintaan itu, dinilai Inge, susah diwujudkan oleh Ari.

"(Gara-gara) nggak ada perubahan, oke di awal berubah and then 1-2 minggu balik lagi. Jadi udah kayak old habit yang nggak bisa ilang," jelas Inge, dikutip dari YouTube Maia ALELDUL TV, Sabtu (5/8/2023).

Baca Juga: Teman GYM Dituding Selingkuhannya, Inge Anugrah Benarkan Dekat dengan Pria Melambai: Aku Nyaman

Ditegaskan Inge, Arie disebut tak mau dituntut untuk bisa berubah.

Aktor 52 tahun itu malah meminta supaya menerima kebiasaannya yang tak bisa diubah itu.

"Terakhir-terakhir dia bilang aku udah usia segini kamu terima aja aku udah nggak bisa berubah," ucap Inge.

Mendengar perkataan Ari, Inge dibuat tak habis pikir dengan sikap suaminya kepadanya.

Padahal, dikatakan Inge, Ari mengetahui saat itu dirinya merasa sedih dan tidak bahagia.

"Dan abis itu aku mikir 'wah masa kamu nggak mau berusaha untuk memperbaiki pernikahan kita, udah tahu akunya sedih, akunya nggak happy'," lanjutnya.