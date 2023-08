Jadwal Acara TV Minggu, 6 Agustus 2023, Tayang Film 2012 di Trans TV, Drakor Oasis di NET TV

TRIBUNNEWS.COM - Inilah jadwal acara TV yang tayang besok, Minggu (6/8/2023) di GTV, NET TV, RCTI, Trans 7, dan Trans TV.

Beragam acara dari berbagai stasiun televisi siap menemani waktu luang di akhir pekan Anda.

Film 2012 tayang di Bioskop Trans TV, ketika bencana dahsyat melanda dan menyapu sebagian besar kehidupan di muka bumi.

Drama Korea Cinderella And The Four Knights dan Oasis dapat disaksikan di NET TV.

Selain itu di GTV, tayang acara kuis Super Deal Indonesia.

Berikut ini jadwal acara TV yang tayang besok, Minggu (6/8/2023):

GTV

Baca juga: Berseteru dengan Baim Wong, Nikita Mirzani Akui Tahu Suami Paula Main di Filmnya: Dia Talent Dadakan

00:00 iSinema

01:00 Ragam Pagi

02:00 Ragam Pagi

04:30 Buletin iNews Pagi

05:30 Zak Storm

06:30 SpongeBob SquarePants Movie

08:00 SpongeBob SquarePants Movie