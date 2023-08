Lirik dan Terjemahan Lagu When We Were Young - Adele: Everybody Loves The Yhings You Do

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu When We Were Young yang dipopulerkan oleh penyanyi Adele.

Lagu When We Were Young dirilis pada tahun 2016.

Berikut lirik dan terjemahan lagu When We Were Young - Adele:

Everybody loves the things you do

Semua orang menyukai segala yang kau lakukan

From the way you talk

Dari caramu berbicara

To the way you move

Hingga caramu berjalan

Everybody here is watching you

Semua orang di sini memperhatikanmu

Cause you feel like home

Karena kau terasa seperti rumah

You're like a dream come true

Kau seperti mimpi yang menjadi kenyataan

But if by chance you're here alone

Tapi jika mungkin kau ada di sini seorang diri

Can I have a moment

Bisakah aku mendapatkan waktu sebentar

Before I go?

Sebelum aku pergi

Cause I've been by myself all night long

Karena aku telah seoarang diri sepanjang malam

Hoping you're someone I used to know

Berharap kau seorang yang dulu ku kenal

You look like a movie

Kau terlihat seperti sebuah film

You sound like a song

Kau terdengar seperti sebuah lagu

My God, this reminds me

Tuhan, ini mengingatkanku

Of when we were young

Saat kita masih muda

Let me photograph you in this light

Biarkan aku mengabadikan kau dalam cahaya ini

In case it is the last time

Jikalau ini adalah yang terakhir kali

That we might be exactly like we were

Kita menjadi diri kita yang sama seperti dulu

Before we realized

Sebelum kita menyadari

We were sad of getting old

Kita sedih karena menjadi tua

It made us restless

Itu membuat kita resah

It was just like a movie

Ini seperti sebuah film

It was just like a song

Ini seperti sebuah lagu

I was so scared to face my fears

Aku sangat takut untuk menghadapi ketakutanku

Cause nobody told me that you'd be here

Karena tak ada yang katakan padaku bahwa kau akan berada di sini

And I swore you moved overseas

Dan aku bersumpah yang ku tahu kau telah ke tempat yang jauh

That's what you said, when you left me

Itulah apa yang kau katakan, saat kau meninggalkanku

You still look like a movie

Kau tetap terlihat seperti sebuah film

You still sound like a song

Kau tetap terdengar seperti sebuah lagu

My God, this reminds me

Tuhan, ini mengingatkanku

Of when we were young

Saat kita masih muda

Let me photograph you in this light

Biarkan aku mengabadikan kau dalam cahaya ini

In case it is the last time

Jikalau ini adalah yang terakhir kali

That we might be exactly like we were

Kita menjadi diri kita yang sama seperti dulu

Before we realized

Sebelum kita menyadari

We were sad of getting old

Kita sedih karena menjadi tua

It made us restless

Itu membuat kita resah

It was just like a movie

Ini seperti sebuah film

It was just like a song

Ini seperti sebuah lagu

When we were young

Saat kita masih muda

When we were young

Saat kita masih muda

When we were young

Saat kita masih muda

When we were young

Saat kita masih muda

It's hard to win me back

Sulit tuk dapatkanku kembali

Everything just takes me back

Segalanya hanya membawaku kembali

To when you were there

Saat kau ada di sana

To when you were there

Saat kau ada di sana

And a part of me keeps holding on

Dan sebagian dari diriku tetap bertahan

Just in case it hasn't gone

Hanya jikalau ini belum menghilang

I guess I still care

Aku rasa aku masih peduli

Do you still care?

Apa kau masih peduli

It was just like a movie

Ini seperti sebuah film

It was just like a song

Ini seperti sebuah lagu

My God, this reminds me

Tuhan, ini mengingatkanku

Of when we were young

Saat kita masih muda

When we were young

Saat kita masih muda

When we were young

Saat kita masih muda

When we were young

Saat kita masih muda

When we were young

Saat kita masih muda

Let me photograph you in this light

Biarkan aku mengabadikan kau dalam cahaya ini

In case it is the last time

Jikalau ini adalah yang terakhir kali

That we might be exactly like we were

Kita menjadi diri kita yang sama seperti dulu

Before we realized

Sebelum kita menyadari

We were sad of getting old

Kita sedih karena menjadi tua

It made us restless

Itu membuat kita resah

I'm so mad I'm getting old

Aku sangat marah aku semakin tua

It makes me reckless

Itu membuatku gelisah

It was just like a movie

Ini seperti sebuah film

It was just like a song

Ini seperti sebuah lagu

When we were young

Saat kita masih muda

(Tribunnews.com)