Akun IG Selebgram Oklin Fia Hilang usai Video TikTok Makan Es Krim Viral dan Tuai Hujatan

TRIBUNNEWS.com - Selebgram Oklin Fia tengah menjadi sorotan usai videonya di TikTok viral dan menuai kecaman dari warganet.

Buntutnya, saat ini akun Instagram Oklin Fia, @oklinfia, hilang.

Saat Tribunnews.com mengetikkan nama akun Oklin Fia di laman pencarian Google maupun Instagram, Senin (7/8/2023) sore, tertulis keterangan, "Sorry, this page isn't available (Maaf, halaman ini tidak tersedia)."

Diketahui, sosok Oklin Fia menuai hujatan dari warganet usai konten TikTok-nya yang tak senonoh viral di media sosial.

Banyak yang menilai aksi Oklin Fia tersebut merupakan penistaan terhadap agama.

Berdasarkan pantauan Tribunnews.com, Senin (7/8/2023), akun Instagram selebgram Oklin Fia hilang usai konten tak senonohnya viral di media sosial dan menuai hujatan. (Tangkap layar)

Pasalnya, sembari membuat konten tersebut, Oklin Fia terlihat mengenakan hijab.

"Kalo pake hijab, baju ketat, terus konten 18+, nggak termasuk penistaan agama kah?" tulis tangkapan layar yang diunggah di base Twitter @AREAJULID, Minggu (6/8/2023).

"GWS deh, Mbak. Nggak tau lagi mau ngomong apa," timpal @colorfulyfe.

"Mungkin dia begitu demi konten & FYP kali, soalnya sering banget konten dia lewat & FYP," sahut @flavroe.

"Semoga Oklin bisa diproses, biar ada efek jera. Aamiin," ujar @acarnanashh.

Tak hanya menuai hujatan, kini muncul petisi untuk memboikot Oklin.

Petisi itu dibuat pada Senin pagi, dan sudah ditandatangani oleh 30 orang.

Diketahui, sosok Oklin Fia selama ini kerap menjadi sorotan karena kontennya yang terkesan seksi.

Di akun Instagram-nya, Oklin kerap mengunggah potret dirinya yang dianggap warganet tak sesuai wanita berhijab.