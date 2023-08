TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar dan lirik lagu Wanita Munafik yang dinyanyikan oleh band Sejedewe.

Lagu Wanita Munafik dapat dimainkan dari kunci Em.

Baca juga: Chord Gitar Lagu Separuh Aku - NOAH, Kunci Mudah Dimainkan

Chord Kunci Gitar dan Lirik Lagu Wanita Munafik - Sejedewe

(Intro) Em Am Em Am

.

Em

hey kau wanita munafik

Am

jangan kau tutupi parasmu

D

wajahmu memanglah cantik

G

tapi mengapa otak tak maju

Em

dan kau wanita munafik

Am

banyak alasan tuk jauhiku

D

seribu cara engkau rakit

G

agar terus bisa bersamaku

.

Em Am

mulai memancing perasaan cinta

D G

kau pasang umpan wajah yang menggoda

Em Am

kau tutupi semua kesalahan

D G

kau putar cerita untuk berdusta

.

Em Am

kau fikir kau menarik (oh tidak)

D G

kau wanita munafik (ya ya ya)

Em Am

kau fikir ku tertarik (oh tidak)

D G

kau wanita munafik (ya ya ya)

.

(Interlude) Em Am Em Am D G

Em Am D G

.

Em Am

mulai memancing perasaan cinta

D G

kau pasang umpan wajah yang menggoda

Em Am

kau tutupi semua kesalahan

D G

kau putar cerita untuk berdusta

.

Em Am

kau fikir kau menarik (oh tidak)

D G

kau wanita munafik (ya ya ya)

Em Am

kau fikir ku tertarik (oh tidak)

D G

kau wanita munafik (ya ya ya)

.

Em Am

kau fikir kau menarik (oh tidak)

D G

kau wanita munafik (ya ya ya)

Em Am

kau fikir ku tertarik (oh tidak)

D G

kau wanita munafik (ya ya ya ya)

.

(Outro) Em Am D G

Em Am D G

Em

(*)

(Tribunnews.com)