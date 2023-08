Berawal Hobi, Bernadus Handrico Kini Jadi Foodies 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bisnis kuliner merupakan salah satu sektor bisnis yang cukup menjanjikani Palembang mengingat masyarakat Wong Kito Galo yang hobi jajan dan mencoba berbagai jenis makanan.

Kondisi ini Bernadus Handrico Kaslim atau yang biasa dipanggil Rico untuk keliling Palembang dan mencari makanan yang lagi hits di Palembang dan mempromosikannya di media sosial sebagai seorang foodies.

Memiliki hobi fotografi, pria kelahiran 20 Januari 1990 tersebut malah terjun ke dunia kuliner dan menjadi foodies kondang di Palembang.

Do what you love, mungkin itulah gambaran tepat yang bisa menjelaskan bagaimana perjalanan Rico menjadi foodies berpengaruh di Palembang, mengingat latar belakang pendidikannya yang merupakan lulusan teknik mesin.

Namun, hal tersebut tidak menjadi sebuah halangan untuk mencoba hal dan peluang baru.

Perjalanan Rico sebagai foodies berawal dari kegemarannya untuk hunting berbagai macam kuliner pada tahun 2015 saat kembali ke Palembang setelah bekerja di Jakarta selama beberapa waktu.

Lalu, Rico mulai menulis di blog pribadinya tentang review makanan ataupun tempat makan yang baru dia kunjungi.

Rico menuliskan pengalamannya mulai dari deskripsi, rasa, hingga lokasi tempat makanan tersebut dijual.

Pada saat itu, Rico melakukan review tersebut tanpa ada maksud tertentu dan ditujukan untuk dokumentasi pribadi saja tentang berbagai jenis makanan yang pernah dicoba.

Namun, karena review-nya yang dianggap on-point dan sesuai dengan apa yang dirasakan khalayak ramai, Rico memulai perjalanannya sebagai foodies dengan nama Instagram @Feastit_ hingga memiliki nama besar di dunia kuliner Palembang.

Selain Instagram, Rico juga aktif di akun TikTok @Riconvalen.

Review makanannya pun sering menjadi patokan netizen Wong Kito Galo sebelum mengunjungi tempat makan atau mencoba makanan tertentu.

Selain berburu kuliner di Palembang, Rico yang diketahui telah menikah dengan sesama foodies yaitu Valencia Angelina, juga sering berburu kuliner ke kota-kota lainnya bahkan hingga ke luar negeri.