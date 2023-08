Profil Hwang Min Hyun yang akan Gelar Mini Konser di Jakarta pada 19 Agustus 2023

TRIBUNNEWS.COM - Berikut profil Hwang Min Hyun.

Hwang Min Hyun merupakan aktor sekaligus penyanyi asal Korea Selatan.

Diketahui, Hwang Min Hyun akan menggelar mini konser yang bertajuk 'Hwang Min Hyun Mini Concert Unveil In Jakarta' di Jakarta.

Mini konser Hwang Min Hyun akan digelar pada Sabtu, 19 Agustus 2023, tepatnya di The Kasablanka Hall.

Mengutip dari Instagram @mecimapro, Hwang Min Hyun mengatakan ini merupakan fan meeting pertamanya di Indonesia sebagai artis solo.

Selain itu, Hwang Min Hyun mengaku ingin sekali mencicipi makanan Indonesia yaitu nasi goreng dan mi goreng.

Baca juga: Hwang Min Hyun jadi Bintang Tamu Suchwita Episode 16, Nostalgia Masa Kariernya Selama 12 Tahun

Berikut profil singkat Hwang Min Hyun

Mengutip dari MyDramaList, Hwang Min Hyun merupakan mantan anggota NU'EST dan Wanna One.

Hwang Min Hyun memulai debutnya sebagai sebagai anggota grup Korea Selatan NU'EST pada 15 Maret 2012.

Saat itu, ia bersama NU'EST meluncurkan single pertama yang bertajuk 'Face'.

Sebelum debut dan bergabung bersama NU'EST, Hwang Min Hyun ternyata kerap tampil di berbagai video musik.

Seperti, Venus 'Hello Venus', 'Shanghai Romance' Orange Caramel, dan 'Wonder Boy' AS Blue.

Kemudian Hwang Min Hyun mengikuti kompetisi di acara survival 'Produce 101 Season 2' pada tahun 2017.

Saat itu, Hwang Min Hyun berhasil menempati posisi ke-9.