Jadwal Tayang Perdana Film Dear Jo: Almost is Never Enough di Bioskop Bandung

Poster film Dear Jo: Almost is Never Enough (2023) - Jadwal tayang film Dear Jo: Almost is Never Enough di bioskop XXI dan CGV Bandung besok, Kamis (10/8/2023). Dibintangi Jourdy Pranata, Anggika Bolsteri hingga Salshabilla Andriani.

TRIBUNNEWS.COM - Inilah jadwal tayang film Dear Jo: Almost is Never Enough di bioskop XXI dan CGV Bandung besok, Kamis (10/8/2023).

Film Dear Jo: Almost is Never Enough dijadwalkan tayang perdana pada 10 Agustus 2023.

Dikutip dari laman 21Cineplex, film Dear Jo: Almost is Never Enough disutradarai oleh Monty Tiwa dan Lakonde melalui rumah produksi MVP Pictures.

Pemeran dalam film Dear Jo: Almost is Never Enough yakni Jourdy Pranata, Anggika Bolsteri, Salshabilla Andriani, Roy Sungkono, Widyawati, Azkya Zahira, Mathius Muchus dan Elmayani Sabriena.

Kisah dalam film Dear Jo: Almost is Never Enough mengisahkan tentang pasangan suami istri yang hidup di Baku, Azerbaijan namun tidak dapat memiliki anak.

Untuk menyaksikan film ini di Bandung, simak jadwal tayang film Dear Jo: Almost is Never Enough di bioskop XXI dan CGV berikut ini:

Baca juga: Cerita Jourdy Pranata Syuting Film Dear Jo, Menahan Dingin Sambil Berdialog Bahasa Azerbaijan

Jadwal Tayang Film Dear Jo: Almost is Never Enough di Bioskop XXI Bandung

BTC XXI

12:00; 14:15; 16:30; 18:45; 21:00

EMPIRE XXI

12:15; 14:30; 16:45; 19:00; 21:15

JATOS

12:00; 14:15; 16:30; 18:45; 21:00

THEE MATIC MALL XXI