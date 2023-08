Lirik dan Terjemahan Lagu My Love - Westlife: An Empty Street An Empty House

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu My Love yang dipopulerkan oleh grup musik Westlife.

Lagu My Love masuk dalam album Coast to Coast yang dirilis pada tahun 2000.

Berikut lirik dan terjemahan lagu My Love - Westlife:

An empty street

Jalanan terasa sepi

An empty house

Rumah terasa kosong

A hole inside my heart

Terasa ada lubang di hatiku

I'm all alone

Aku sendiri

The rooms are getting smaller (smaller)

Semua ruang terasa semakin sempit

I wonder how

Aku bertanya-tanya bagaimana semua terjadi

I wonder why

Aku bertanya-tanya kenapa semua terjadi

I wonder where they are

Aku bertanya-tanya dimanakah

The days we had

Hari-hari kebersamaan kita dulu

The songs we sang together (Oh yeah)

Lagu-lagu yang kita nyanyikan bersama

And, oh, my love

Dan, oh, cintaku

I'm holding on forever

Aku kan bertahan

Reaching for a love that seems so far

Merengkuh cinta yang tampak begitu jauh

So I say a little prayer

Maka kupanjatkan doa

And hope my dreams will take me there

Dan berharap mimpi-mimpiku kan membawaku ke sana

Where the skies are blue

Ke tempat di mana langit biru

To see you once again

Tuk bertemu denganmu sekali lagi

My love

Cintaku

Overseas from coast to coast

Seberangi lautan

To find the place I love the most

Tuk temukan tempat yang paling kusuka

Where the fields are green

Di mana ladang menghijau

To see you once again

Tuk bertemu denganmu sekali lagi

My love

Cintaku

I try to read

Kucoba membaca

I go to work

Aku pergi bekerja

I'm laughing with my friends

Aku bercanda tawa dengan teman-temanku

But I can't stop to keep myself from thinking (Oh no)

Tapi tapi bisa kuberhenti memikirkan(mu)

To hold you in my arms

Tuk mendekapmu

To promise you, my love

Tuk berjanji padamu, cintaku

To tell you from my heart

Tuk katakan padamu dari hatiku

You're all I'm thinking of

Engkaulah yang selalu kupikirkan

I'm reaching for a love that seems so far

Kan kurengkuh cinta yang tampak jauh

So...

Maka...

