Kasus Dugaan Pelecehan Finalis Miss Universe Indonesia Mendunia, Tayang di Media Asing

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kasus dugaan pelecehan di ajang Miss Universe Indonesia 2023 mendunia. Sederet media asing menayangkan kehebohan kasus ini.

Diketahui, publik disuguhi pengakuan beberapa finalis Miss Universe Indonesia 2023 yang merasa dilecehkan saat proses body cheking di kontes kecantikan ini.

Tak hanya bicara di media, finalis Miss Universe Indonesia 2023 juga melaporkan penyelenggara Miss Universe Indonesia 2023 ke Polda Metro Jaya.

Kasus dugaan Miss Universe Indonesia 2023 ini ternyata sudah jadi konsumsi dunia.

Sejumlah media asing ikut menayangkan pemberitaan skandal Miss Universe Indonesia 2023.

Adalah mantan direktur visual Miss Universe Indonesia 2023, Rio Motret memostiing potongan berita sederet media asing yang ikut memberitakan kasus ini.

"Membuncah dan mendunia," tulis Rio Motret di instagram story.

Dia menunjukkan sedret media asing seperti Fox News memberitakan skandal Miss Universe Indonesia 2023.

Fox News memberi judul "Miss Universe contestants allege they were subjected to topless 'body checks' pada berita soal Miss Universe Indonesia 2023".

"Mau dibuat seluruh dunia heboh lagi?" tulis Rio Motret lagi sambil terus menampilkan kolase potongan berita soal kasus Miss Universe Indonesia 2023.

Selain Fox News, BBC, juga menyorot kasus yang sudah ikut disorot pemerintah yakni Kemenparekraf.

Lima finalis di ajang Miss Universe Indonesia 2023. Gelaran Miss Universe Indonesia yang selesai digelar pada Kamis (3/8/2023) ternyata menyisakan sejumlah kontroversi. Ini awal mula kasusnya. (Instagram/@missuniverse_id)

Media asal Inggris ini menuliskan judul Miss Universe Indonesia: Contestants allege sexual abuse.

Dalam tubuh berita dikabarkan beberapa finalis Miss Universe Indonesia telah lapor polisi menuding penyelenggara melakukan pelecehan seksual.