Lirik dan Chord Hymne Pramuka Karya Husein Mutahar

TRIBUNNEWS.COM - Lirik hymne Pramuka yang dinyanyikan oleh Husein Mutahar.

H. Mutahar sedniri merupakan salah satu pejuang dari organisasi Pandu Rakyat Indonesia yang saat ini dilebur menjadi Gerakan Pramuka.

Gerakan Pramuka sendiri merupakan organisasi pendidikan yang menyelenggarakan kepanduan di Indonesia.

Kata Pramuka singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti Orang Muda yang Suka Berkarya.

Tujuan dari Pramuka ini untuk membentuk kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, serta melestarikan lingkungan.

Hymen Pramuka

Versi 1

Intro : C G C G F G C..-G-C

C G F C

Kami.. Pramuka Indonesia

G F C -G

Manusia pancasila

F -Em Dm

Satya ku ku uu darmakan

G -F C

Dharma ku ku uu baktikan

G C G C

Agar jaya indonesia

C F Dm G

Indonesia.. Tanah airku

C G C G F G C

Kami jadi pandumu..

Versi 2

Intro : A E A E D E A..-E-A

A E D -A

Kami..pramuka indonesia

E D A-E

Manusia pancasila

D -C#m Bm

Satya ku ku uu darmakan

E -D A

Dharma ku ku uu baktikan

E A E A

Agar jaya indonesia

A D Bm E

Indonesia..tanah airku

A E A E D E A

Kami jadi pandumu..

Versi 3

Intro : G D G D C D G..-D-G

G D C -G

Kami.. Pramuka Indonesia

D C G-D

Manusia pancasila

C -Bm Am

Satya ku ku uu darmakan

D -C G

Dharma ku ku uu baktikan

D G D G

Agar jaya indonesia

G C Am D

Indonesia.. Tanah airku

G D G D C D G

Kami jadi pandumu..

