Tangis Korban Pelecehan Miss Universe Indonesia Sesalkan 30 Finalis Bungkam, hanya 3 yang Bicara

TRIBUNNEWS.COM - PJ, salah satu finalis sekaligus korban pelecehan di ajang Miss Universe Indonesia 2023 tak kuasa menahan tangisnya, tatkala memohon pada 30 teman-temannya lain untuk buka suara.

Sebagai satu dari tiga korban yang berani berbicara, PJ menyesalkan finalis lain hanya bungkam.

Padahal, selama menjalani karantina di Miss Universe Indonesia, selalu ditekankan agar wanita melawan adanya kekerasan seksual.

Akan tetapi, kini setelah mereka sendiri menjadi korban justru bungkam.

Baca juga: Tak Ada Fotografer saat Body Checking Miss Universe, Pengambilan Foto Tanpa Busana Pakai Ponsel

"Ini bener-bener kita sebagai Miss Universe, kita harus speak up mengenai masalah ini. Seperti kita tahu, Miss Universe kita sudah belajar kan, sering membahas tentang sexual harrasement," ucap PJ, dikutip dari tayangan YouTube Rumpi No Secret Trans TV, Kamis (10/8/2023).

Tangisnya pecah saat meminta kepada finalis lainnya untuk buka suara.

"Itu tidak cuma saya doang, dan R, dan N saja. Tapi saya berharap 30 finalis. Please speak up the truth, ini hanya jangan asal mengatakan tidak aja saat belajar sexual harrasement. Jangan hanya ya udah kita harus against sexual harrasement. Tapi kita semua harus speak up the truth," tegas PJ mulai menangis.

Ia membujuk teman-teman sesama finalis yang menjadi korban untuk tak takut.

"We need you, you are our sister, together we can do it. We have our right so please speak up the truth (Kami membutuhkan kalian, kalian saudara kami. Bersama kita bisa melakukannya. Kita punya hak, jadi katakan yang sebenarnya) jangan takut, kita bareng-bareng semuanya di sini," bujuk PJ.

Menimpali perkataan PJ, korban lainnya, R, menegaskan speak up tidak akan membuat kita kalah.

"Kita di sini bukan speak up karena kalah, tapi kita mau stop hanya sampai 30 finalis ini jangan sampai ada finalis lain ataupun cewek-cewek di luar sana yang menerima perlakuan seperti ini," harapnya.

Finalis Diancam via Telepon

Dalam kesempatan lain, PJ membenarkan adanya ancaman yang diterima para finalis.

Baca juga: Pengakuan Korban Pelecehan Miss Universe Indonesia, Berusaha Tutupi Area Privat Malah Dibentak

"Nah itu yang saya concern sih kak. Kayak dari kemarin tuh kita, hanya saya, R, dan N yang berani speak up. Kenapa, karena yang saya denger emang finalis tuh ditelepon katanya udah jangan speak up tentang ini," beber J, dikutip dari YouTube Cam on Entertainment, Rabu (9/8/2023).