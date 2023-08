Tissa Biani Gugup di Hari Pertama Penayangan Series 'CinLock: Love, Camera, Action'

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktris Tissa Biani mengaku gugup sekaligus antusias di hari pertama penayangan series 'CinLock: Love, Camera, Action' yang dibintanginya.

Sebab, series tersebut dirilis bersamaan gelaran Vision+ & MNC Pictures Presents: Content Showcase Parade.

Banyak pemain dari series, film dan sinetron lainnya akan menikmati momen perilisan series tersebut.

"Hari ini kita rilis series terbaru kami CinLock: Love, Camera, Action berbarengan sama acara ini," kata Tissa Biani di kawasan Kebon Sirih Jakarta Pusat, Kamis (10/8/2023).

Tissa dan Wavi Zivan sama-sama tak bisa memungkiri rasa gugupnya namun juga antusias.

Sebab para pemain belum menonton full episode dari serial yang mereka bintangi itu.

"Nervous tapi campur excited sih, sebetulnya kita belom nonton sama sekali full seriesnya baru cuplikan aja," tutur Wavi.

"Ya kayaknya pasti ada nervous juga yaa, sama seperti pemain dari serius lain ketika diperlihatkan karyanya," lanjut Tissa.

Managing Director Vision+, Clarissa Tanoesoedibjo bahwa ini adalah bentuk sinergi platformnya dengan rumah produksi MNC Picture.

"Ini adalah bentuk sinergi antar Vision+ dan MNC Picture karena selama ini kita presscon setiap bulan tapi kami buat acara semegah ini," terang Clarissa.

Di acara tersebut dijabarkan konten-konten yang akan dirilis pada semester kedua tahun 2023, mulai dari judul film, serial, hingga line up artis-artis yang berperan di dalamnya.

Pada acara ini, Vision+ mengumumkan delapan judul original series pada semester kedua 2023, yaitu TV Love Cinema, CinLock: Love, Camera, Action, Temen Ngekost, Radio, Twisted: The Sinners, Montir Cantik, The One, dan Second Account.

Sementara itu, MNC Pictures mengumumkan 7 line up film; 2 film layar lebar yang akan tayang tahun ini yaitu Petualangan Anak Penangkap Hantu dan Showtime Srimulat; serta 5 judul series maupun film lainnya yang akan segera diproduksi, yaitu Rompis 2, Catatan Hati Seorang Istri, Friends With Benefits, Konspirasi Alam Semesta, Netes: Jin Poli Gigi.