Chord Gitar dan Lirik Lagu Super Shy NewJeans, Lengkap dengan Terjemahan

TRIBUNNEWS.COM - Chord gitar lagu Super Shy NewJeans lengkap dengan lirik dan terjemahan.

Super Shy menjadi salah satu lagu di dalam album Get Up NewJeans.

Lagu Super Shy hingga kini telah disaksikan hingga 53 juta kali sejak dirilis sebulan lalu.

Berikut ini selengkapnya chord gitar dan lirik lagu Super Shy New Jeans.

[Intro]

Gm7 Fm7 (x2)

[Chorus] Gm7 I'm super shy, super shy Fm7 But wait a minute while I make you mine, make you mine Gm7 tteollineun jigeumdo You're on my mind all the time Fm7 I wanna tell you but I'm super shy, super shy Gm7 I'm super shy, super shy Fm7 But wait a minute while I make you mine, make you mine Gm7 tteollineun jigeumdo You're on my mind all the time Fm7 I wanna tell you but I'm super shy, super shy [Verse 1] Gm7 And I wanna go out with you Gm7 Where you wanna go, find a lil spot Fm7 Just sit and talk, looking pretty Gm7 Follow me, uri duri naranhi Gm7 boiji? (bwa) nae nuni (heh) Gm7 gapgajagi binaji Fm7 When you say I'm your dream [Pre-Chorus] Gm7 Fm7 You don't even know my name, do ya? Gm7 Fm7 You don't even know my name, do ya? Fm7 nugubodado [Chorus] Gm7 I'm super shy, super shy Fm7 But wait a minute while I make you mine, make you mine Gm7 tteollineun jigeumdo You're on my mind all the time Fm7 I wanna tell you but I'm super shy, super shy Gm7 I'm super shy, super shy Fm7 But wait a minute while I make you mine, make you mine Gm7 tteollineun jigeumdo You're on my mind all the time Fm7 I wanna tell you but I'm super shy, super shy [Verse 2] Gm7 Fm7 na wonlae maldo jalhago geureonde wae ireonji I don't like that Gm7 Something odd about you, yeah, you're special and you know it Fm7 You're the top, babe [Chorus] N.C. I'm super shy, super shy Fm7 But wait a minute while I make you mine, make you mine Gm7 tteollineun jigeumdo You're on my mind all the time Fm7 I wanna tell you but I'm super shy, super shy Gm7 I'm super shy, super shy Fm7 But wait a minute while I make you mine, make you mine Gm7 tteollineun jigeumdo You're on my mind all the time Fm7 I wanna tell you but I'm super shy, super shy [Post-Chorus] Gm7 Fm7 You don't even know my name, do ya? Gm7 Fm7 You don't even know my name, do ya? Fm7 nugubodado Gm7 Fm7 You don't even know my name, do ya? Gm7 Fm7 You don't even know my name, do ya?

Terjemahan

Saya sangat pemalu, sangat pemalu

Tapi tunggu sebentar sementara aku

Menjadikanmu milikku, menjadikanmu milikku

Gemetar bahkan sekarang

Anda ada di pikiran saya

Sepanjang waktu

Aku ingin memberitahumu tapi aku

Sangat pemalu, sangat pemalu

Saya sangat pemalu, sangat pemalu

Tapi tunggu sebentar sementara aku

Menjadikanmu milikku, menjadikanmu milikku

Gemetar bahkan sekarang

Anda ada di pikiran saya

Sepanjang waktu

Aku ingin memberitahumu tapi aku

Sangat pemalu, sangat pemalu

Dan aku ingin keluar denganmu

Kemana kamu mau pergi? (Hah?)

Temukan tempat kecil

Duduk dan bicara saja

terlihat cantik

Ikuti aku

kami berdua berdampingan

Bisakah kamu melihat (Lihat)

mataku (heh)

Tiba-tiba

bersinar

Ketika Anda mengatakan

aku adalah mimpimu

Anda bahkan tidak tahu nama saya

Apakah ya?

Anda bahkan tidak tahu nama saya

Apakah ya-a?

Lebih dari siapapun

Saya sangat pemalu, sangat pemalu

Tapi tunggu sebentar sementara aku

Menjadikanmu milikku, menjadikanmu milikku

Gemetar bahkan sekarang

Anda ada di pikiran saya

Sepanjang waktu

Aku ingin memberitahumu tapi aku

Sangat pemalu, sangat pemalu

Saya sangat pemalu, sangat pemalu

Tapi tunggu sebentar sementara aku

Menjadikanmu milikku, menjadikanmu milikku

Gemetar bahkan sekarang

Anda ada di pikiran saya

Sepanjang waktu

Aku ingin memberitahumu tapi aku

Sangat pemalu, sangat pemalu

Saya pandai berbicara, tetapi mengapa seperti ini?

Saya tidak suka itu

Sesuatu yang aneh tentangmu

Ya, kamu spesial dan kamu tahu itu

Kamu adalah bayi teratas

Saya sangat pemalu, sangat pemalu

Tapi tunggu sebentar sementara aku

Menjadikanmu milikku, menjadikanmu milikku

Gemetar bahkan sekarang

Anda ada di pikiran saya

Sepanjang waktu

Aku ingin memberitahumu tapi aku

Sangat pemalu, sangat pemalu

Saya sangat pemalu, sangat pemalu

Tapi tunggu sebentar sementara aku

Menjadikanmu milikku, menjadikanmu milikku

Gemetar bahkan sekarang

Anda ada di pikiran saya

Sepanjang waktu

Aku ingin memberitahumu tapi aku

Sangat pemalu, sangat pemalu

Anda bahkan tidak tahu nama saya

Apakah ya?

Anda bahkan tidak tahu nama saya

Apakah ya-a?

Lebih dari siapapun

Anda bahkan tidak tahu nama saya

Apakah ya?

Anda bahkan tidak tahu nama saya

Apakah ya-a?

(Tribunnews.com)