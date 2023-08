Lirik Lagu dan Terjemahan ASAP – NewJeans: ASAP Baby Hurry Up Don't Say Maybe

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik lagu dan terjemahan ASAP yang dinyanyikan oleh NewJeans.

Girl grup NewJeans resmi comeback dengan mini album bertajuk Get Up.

Mini album Get Up tersebut telah dirilis pada tanggal 21 Juli 2023.

Diketahui, dalam mini album Get Up itu berisikan 6 lagu baru.

Antara lain, New Jeans, Super Shy, ETA, Cool With You, Get Up, dan ASAP.

Berikut lirik lagu ASAP milik NewJeans, lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia:

Hi it's me again

I'm back (hey)

Let's talk ASAP

Do you have the time? (Let's talk)

ASAP baby

Hurry up don't be lazy

ASAP baby

Hurry up don't say maybe

Hal yaegi da han jul algo ppalgansaek nulleo

Kkeunko nani saenggangnaseo dasi tto ullyeo

There's this one more thing

I'll show you come with me

So much to do and lots to see

Just for a minute

Tik tok tik tok tik tok

Just for a minute

Tik tok tik tok tik tok

ASAP baby

Hurry up don't say maybe

ASAP baby

Hurry up don't say maybe

Hi it's me again

I'm back (hey)

Let's talk ASAP

Do you have the time? (Do you like it?)

(Let's talk)

ASAP baby

Hurry up don't be lazy

ASAP baby

Hurry up don't say maybe

ASAP baby

Hurry up don't say

Hurry up don't say

Just for a minute

Tik tok tik tok tik tok

Just for a minute

Tik tok tik tok tik tok

Terjemahannya:

Hai ini aku lagi

aku kembali (hei)

Mari kita bicara secepatnya

Apakah kamu punya waktu? (Mari kita bicara)

secepatnya sayang

Cepat jangan malas

secepatnya sayang

Cepat jangan katakan mungkin