Chord Gitar Jakarta Hari Ini - For Revenge feat Stereo Wall, Dimainkan dari Kunci C

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar Jakarta Hari Ini dari For Revenge feat Stereo Wall.

Chord gitar Jakarta Hari Ini pada artikel ini dimainkan dari kunci C.

Chord Jakarta Hari Ini - For Revenge feat Stereo Wall

C D Em

Jakarta hari ini..

G C

tak pernah sama..

D Em

jika dahulu ku tak pernah

G C

membuatmu kecewa..

D Em

Jakarta hari ini..

G C

tak pernah ada..

D Em

jika dahulu ku tak pernah

G C

membuatnya menyeka..

C D

air mata..

C

tentang sebuah pesan menyapa

D

menjelang hari bahagia

Em G

tanpa namaku yang di sana

C D

temanimu selamanya.. menyakitkan..

Em

ini terlalu satir..

G (C)

terlampau getir untuk diterima..

C D

(but perhaps you hate a thing)

Em G

(and it's good for you)

C D

(and perhaps you love a thing)

Em G

(it's bad for you..)

Em

yang datang dan pergi

C G

kan membuatmu mengerti

D

kadang kita perlu tersakiti

Em

tuk mengenal perih

C

yang datang dan pergi

G

semua yang harus dilalui

D

kadang kita perlu tersakiti

(C)

tuk menjadi manusia..

[Musik] C D Em G

C D Em G

C D

akhirnya ku menyerah..

Em

maafkan ku yang menyela..

G

jika dahulu ku tak pernah

C

membuatmu bahagia..

D

akhirnya ku mengalah..

Em

dan biarkan kau menyala..

G

meski harus ku lewati

C

pedih yang tiada akhirnya..

D Em

akhirnya ku menyerah..

G C

maafkan ku yang menyela..

D Em

jika dahulu ku tak pernah

G C

membuatmu bahagia..

D Em

akhirnya ku mengalah..

G C

merelakanmu dengannya..

D

dan rayakanlah

Em G C

hari-hari terindahmu di sana..

(Tribunnews.com)