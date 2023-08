Dukung 3 Finalis Miss Universe Speak Up soal Pelecehan, Celine Evangelista: Tegakkan Keadilan

TRIBUNNEWS.COM - Aktris Celine Evangelista ikut mendukung tiga orang finalis Miss Universe Indonesia 2023 yang berani speak up terkait dugaan aksi pelecehan.

Dukungan itu disampaikan oleh Celine Evangelista dalam unggahan story di Instagram @celine_evangelista, dikutip Jumat (11/8/2023).

Celine Evangelista mengungkapkan ketidaksukaannya terhadap tindakan pelecehan kepada siapapun atau di manapun itu.

Secara gamblang, Celine memberikan dukungan kepada ketiga finalis Miss Universe Indonesia 2023 untuk menegakkan keadilan.

Ibu empat anak itu juga menitipkan pesan, agar tiga perwakilan Miss Universe untuk tidak merasa takut mengungkap kebenaran.

Baca juga: Dinilai Tak Bertanggung Jawab sebagai CEO Miss Universe, Elden Wang Bela Diri, Sebut Ia Hanya Boneka

"Saya sangat tidak setuju dengan segala bentuk pelecehan terhadap wanita dan pelaku harus diberi ganjaran yang setimpal!!

Pesaan saya buat adik-adik, jangan takut untuk speak up and tell the truth!!

Tegakkan keadilan. Banyak orang hebat di belakang kalian *hug*," tulis Celine dalam Instagram Stories, Jumat (11/8/2023).

Tangkapan layar Insta Story Celine Evangelista (Instagram @celine_evangelista)

Baca juga: Soal Syarat Tinggi Badan Minimal Miss Universe Indonesia, Elden Wang: Itu Dibuat setelah Kami Keluar

Dalam unggahan berikutnya, terdapat momen ketika Celine Evangelista merekam dirinya dengan ponsel saat bersama ketiga finalis Miss Universe Indonesia tersebut.

Tiga finalis Miss Universe Indonesia itu berinisial P, R, dan L.

Wanita berusia 31 tahun itu pun menyebut bahwa ketiga finalis yang tak gentar speak up soal pelecehan bak pahlawan yang berani.

"Aku bersama perempuan-perempuan hebat, para pahlawan yang berani untuk speak up

Dari tindakan yang sudah mereka alami," ujar Celine Evangelista dalam unggahan video singkat.

Tangkapan layar Insta Story Celine Evangelista (Instagram @celine_evangelista)

Tak hanya itu, mantan istri Stefan William ini juga turut memotivasi ketiga finalis tersebut agar tetap berkarya.