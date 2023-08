Jadwal Tayang Film Dear Jo: Almost is Never Enough di Bioskop Tangerang, 11 Agustus 2023

Poster film Dear Jo: Almost is Never Enough - Film Dear Jo: Almost is Never Enough mulai tayang kemarin (10/8/2023), ini jadwal tayangnya di bioskop Tangerang pada hari ini, 11 Agustus 2023.

TRIBUNNEWS.COM - Inilah jadwal tayang film Dear Jo: Almost is Never Enough di bioskop Tangerang hari ini (11/8/2023).

Dear Jo: Almost is Never Enough tayang di bioskop sejak kemarin, 10 Agustus 2023.

Film Dear Jo: Almost is Never Enough digarap oleh sutradara Monty Tiwa dan Lakonde.

Jourdy Pranata, Anggika Bolsteri, Salshabilla Andriani, hingga Roy Sungkono dan Widyawati turut berperan di film ini.

Mengutip dari imdb.com, film Dear Jo: Almost is Never Enough diproduseri oleh Raam Punjabi.

Film bergenre drama romantis ini ditulis oleh Monty Tiwa bersama Nataya Bagya.

Film ini menceritakan tentang kisah hidup Joshua yang hancur semenjak ditinggal meninggal oleh sang istri.

Jadwal Tayang Film Dear Jo: Almost is Never Enough di Bioskop Tangerang (11/8/2023):

ALAM SUTERA XXI

12:40

14:55

BALE KOTA XXI

14:55

BINTARO XCHANGE XXI