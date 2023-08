Ketika Para Artis Naik LRT Bareng Jokowi, Nirina Zubir Tak Merasa Tua di Jalan hingga Lirikan Desta

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sederet artis merasakan naik kereta Lintas Raya Terpadu atau light rail transit (LRT) Jabodebek.

Para selebriti ini bersama Presiden Joko Widodo menjajal LRT dari Stasiun Jati Mulya, Bekasi, menuju Stasiun Dukuh Atas, Jakarta, Kamis (10/8/2023).

Terlihat Chelsea Islan, Indy Barends, Nirina Zubir, Desta, Ari Lasso, Cak Lontong, dan Lukman Sardi hingga Yuni Shara.

Apa lesan para selebritas usai naik LRT Jabodetabek?

Nirina Zubir Tak Merasa Tua di Jalan hingga Lirikan Mata Desta ke Jokowi

Perjalanan bersama Jokowi menggunakan LRT sepertinya memberikan pengalaman yang berkesan bagi para artis.

Hampir semua artis mengabadikan momen naik LRT bareng Jokowi di akun sosial media mereka.

Chelses Islan misalkan di instagram storynya memosting perjalanannya bersama Jokowi.

Nirina Zubir dalam postingannya mengicapkan terimakasihnya atas undangan Presiden Jokowi.

"Terima kasih pak presiden @jokowi atas undangannya

Setelah duluuu sekali mencoba mrt sebelum beroperasi, bersyukur kembali bisa menjadi one of the first view people tuk merasakan LRT yg sebentar lagi akan beroperasi

Yang kami coba tadi adalah jalur dari bekasi ke dukuh atas.

Waktu di cawang na dan teman2 melihat banget betapa macetnya jalan rayanya…sementara kami bersama mas mentri @erickthohir yg berada di dalam LRT tidak merasakan adanya hambatan alias lancar2 saja…

Semoga LRT ini bisa membantu mengurai macet, membantu warga supaya mengirit pengeluaran karena bisa beralih ke transportasi umum juga