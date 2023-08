Manggung di The Sounds Project, Virgoun Ungkap Cerita di Balik Lagu Sekuat Hatimu

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Grup musik Last Child menjadi penampil di hari pertama The Sounds Project Vol.6 yang digelar di Ecopark Ancol, Jakarta Utara, Jumat (11/8/2023).

Virgoun cs tampil sekitar pukul 18.15 WIB di panggung Authenticty.

Penampilan Last Child dibuka lewat lagu Pedih sehingga mengundang teriak dan tepuk tangan dari penonton yang menantikan aksi panggungnya.

"Sounds Project mana suaranya," kata Virgoun di panggung, Jumat (11/8/2023).

Penampilannya dilanjutkan dengan lewat lagu Sekuat Hatimu. Di panggung, Virgoun menjelaskan makna dari lagu tersebut dimana seorang anak yang tengah merindukan ibunya.

"Lagu ini gua tulis untuk makhluk yang pernah ada di bumi, yang sedang kangen dengan ibunya dimanapun dia berada salam buat ibunda-ibundanya," tutur Virgoun.

Penampilan Last Child semakin meriah dimana penonton asyik berjoget dan bernyanyi bersama lewat lagu Luka dilanjutkan dengan Seluruh Napas Ini.

Kemudian Virgoun sendiri tidak banyak bicara dalam aksi panggungnya kali ini.

Selain Last Child hari pertama The Sounds Project juga diisi oleh musisi-musisi ternama diantaranya ada HIVI!, Fourtwnty, Vierratale, Yura Yunita, MAC Ayres (USA), Padi Reborn, White Shoes and The Couples Company, Kunto Aji, Morfem, .Feast Tipe-X dan masih banyak yang lainnya.

Untuk diketahui, mengusung tema Heaven Of Music, The Sounds Project Vol.6 kali ini bakal digelar selama tiga hari pada 11, 12, 13 Agustus 2023.

Sebanyak 80 musisi dari dalam negeri dan internasional akan tampil dalam The Sounds Project Vol.6 kali ini dengan tiga Bintang tamu, Mac Ayres (USA), The Black Skirts (Korea Selatan) dan Vacations (USA).