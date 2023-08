Chord Gitar What Was I Made For - Billie Eilish, Lengkap dengan Lirik Lagunya

Billie Eillish -Inilah chord gitar lagu berjudul What Was I Made For yang dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Billie Eilish, lengkap dengan lirik lagunya.

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar lagu berjudul What Was I Made For.

Lagu What Was I Made For ini sedang viral di sosial media TikTok.

What Was I Made For dinyanyikan oleh Billie Eilish.

Lagu ini dirilis pertama kali pada 13 Juli 2023 lalu.

Ini merupakan soundtrack dari film The Motion Picture Barbie.

Saat ini video klipnya telah ditonton oleh lebih dari 30 juta kali penonton di YouTube.

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Rohani Mengejar HadirMu - Sidney Mohede: Dekat Pada-Mu Itu Rinduku

Chord Gitar dan Lirik Lagu What Was I Made For - Billie Eilish:

[Intro]

C Em Fmaj7

C Em Fmaj7

[Verse 1]

C Em Fmaj7

I used to float, now I just fall down

C Em Fmaj7