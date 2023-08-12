Chord Gitar

Chord Gitar What Was I Made For - Billie Eilish, Lengkap dengan Lirik Lagunya

Inilah chord gitar lagu berjudul What Was I Made For yang dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Billie Eilish, lengkap dengan lirik lagunya.

Editor: Salma Fenty
zoom-inlihat foto Chord Gitar What Was I Made For - Billie Eilish, Lengkap dengan Lirik Lagunya
YouTube Billie Eillish
Billie Eillish -Inilah chord gitar lagu berjudul What Was I Made For yang dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Billie Eilish, lengkap dengan lirik lagunya. 

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar lagu berjudul What Was I Made For

Lagu What Was I Made For ini sedang viral di sosial media TikTok.

What Was I Made For dinyanyikan oleh Billie Eilish.

Lagu ini dirilis pertama kali pada 13 Juli 2023 lalu.

Ini merupakan soundtrack dari film The Motion Picture Barbie.

Saat ini video klipnya telah ditonton oleh lebih dari 30 juta kali penonton di YouTube.

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Chord Gitar dan Lirik Lagu What Was I Made For - Billie Eilish:

[Intro]

C Em Fmaj7

C Em Fmaj7

[Verse 1]

          C      Em         Fmaj7

I used to float, now I just fall down

          C    Em           Fmaj7

Halaman selanjutnya
Halaman
1234
Sumber: TribunSolo.com
Tags
chord gitar
Billie Eilish
What Was I Made For
TikTok
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