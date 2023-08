Tak Kesepian Tinggal Sendiri di Apartemen, Inge Anugrah Sudah Punya Tabungan untuk 8 Bulan Mendatang

TRIBUNNEWS.COM - Artis Inge Anugrah tak merasa kesepian meski tinggal sendiri di apartemen.

Selain itu, kini Inge Anugrah telah memiliki tabungan untuk delapan bulan kehidupannya mendatang.

Semua rezeki ini Inge Anugrah dapatkan berkat menjadi direktur marketing di perusahaan milik dokter Richard Lee.

Padahal, awalnya Inge Anugrah hanya mampu untuk tinggal di kos-kosan setelah tak tinggal dengan sang suami, Ari Wibowo.

Dikutip dari YouTube Melaney Ricardo, Sabtu (12/8/2023), Inge Anugrah mengaku telah terbiasa tinggal sendiri.

Baca juga: Soal Inge Anugrah Harus Izin saat Bawa Anak, Ari Wibowo Tak Maksud Melarang, Beri Kebebasan Istrinya

Hal ini membuat Inge Anugrah tak merasa kesepian.

"Semenjak pindah ke sini, apa yang lo rasain? Kamu merasa kesepian?" tanya Melaney Ricardo.

"Enggak (kesepian), meskipun aku tinggal sendiri, tapi mungkin karena dari dulu aku selalu tinggal sendiri di luar kan, baik itu di Kanada, Australia, di apartemen juga, jadi udah biasa."

"Jadi balik lagi sendiri kayak gini kayak in my element."

"Aku bersyukurnya tempatnya juga sangat aman, bersih, segala macem jadi I like it here," terang Inge Anugrah.

Lebih lanjut, Inge Anugrah bersyukur bisa kembali bekerja setelah belasan tahun lamanya.

"Bagaimana dengan berkat-berkat rezeki?"

"Dengan sendirian dan 'Ya udah memang gue sekarang harus berjalan sendirian, di apartemen juga sendirian', tapi Tuhan cukupkan berkat-berkatnya?" tanya Melaney.

"Sangat, emang (kemarin) nggak ada kerjaan, beneran keluar dengan zero, nothing, 16 tahun yang lalu kan terakhir kerja."