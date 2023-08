Chord Gitar dan Lirik Lagu Lembah Baliem - Slank: Aku Gak Perlu Uang Ribuan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Lembah Baliem yang dipopulerkan oleh grup band Slank.

Lagu Lembah Baliem masuk dalam album Virus yang dirilis pada tahun 2001.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Lembah Baliem - Slank:

Bm C Em D G

Bm C Em D

G F#m Em C

G F#m Em C

G C

Aku gak perlu uang ribuan

G C

Yang aku mau uang merah cepe'an

G C

Aku gak butuh kedudukan

G C

Yang penting masih ada lahan tuk makan

Em C

Asal ada babi untuk di panggang

Em C

Asal banyak ubi untuk ku makan

G C G C

Aku cukup senang,., aku cukup senang

G

Dan akupun tenang

G F#m Em C

G F#m Em C

G C

Aku gak ngerti ada banyak tambang

G C

Yang aku tahu banyak hutan yang hilang

G C

Aku gak peduli banyak nada sumbang

G C

Kita orang ini dianggap terbelakang

Em C

Asal ada babi untuk di panggang

Em C

Asal banyak ubi untuk ku makan

G C G C

Aku cukup senang,., aku cukup senang

G C

Dan akupun tenang

G C G C

Hee,., yamko rambe yamko,., aronawa,., ombe

G C G C

Hee,., yamko rambe yamko,.,aronawa,., ombe

G

Hee ngino kibe kumbano kumbu beko

Yumano kumbu awe ade

G F#m Em C

(Tribunnews.com)