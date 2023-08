Kolaborasi Dewa 19 dan Dino Jelusick, Debut Lagu Arjuna Dinyanyikan Pakai Lirik Bahasa Inggris

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penampilan All Star membuat konser Dewa 19 semakin meriah.

Tak terkecuali penampilan Dino Jelusick menyanyikan lagu Arjuna di hadapan 85 ribu penonton yang hadir memadati GBK Senayan, Sabtu (12/8/2023).

Itu merupakan kali pertama lagu Arjuna dinyanyikan dalam lirik bahasa Inggris.

Namun dalam reff lagu Arjuna masih menggunakan bahasa Indonesia, Dino Jelusick pun begitu pasif menyanyikan lagu dari album keenam Dewa 19 itu.

“Akulah Arjuna… yang mencari cinta,” ujar Dino Jelusick.

Diketahui jika Dino Jelusick menjadi salah satu bintang tamu yang tergabung dalam All Stars.

Ia adalah seorang penyanyi, musisi, sekaligus penulis lagu berkebangsaan Kroasia.

Penyanyi kelahiran 4 Juni 1992 itu, pernah memenangkan Kontes Lagu Eurovision Junior 2003 yang diadakan di Kopenhagen, Denmark, 15 November 2003.

Selain Dino Jelusick, ada juga penampilan Richie Kotzen. Keduanya turut membawakan lagu hits dari grup musik ternama internasional diantaranya Shine dari Mr. Big, Highway to Hell (AC/DC), Jump (Van Hallen), Immortal Love Song (Dino Jelusick), Bohemian Rapshody (Queen), Somebody to Love (Queen).