TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu New Light yang dipopulerkan oleh penyanyi John Mayer.

Lagu ini masuk dalam album Sob Rock yang dirilis pada tahun 2021.

Berikut lirik dan terjemahan lagu New Light - John Mayer:

I'm the boy in your other phone

Aku hanyalah seseorang yang tak diakui

Lighting up inside your drawer at home, all alone

hanya menerangi kotak kecil dalam rumahmu,sendirian

Pushing 40 in the friend zone

40 tahun dan hanya di anggap teman

We talk and then you walk away, every day

Kita saling berbicara lalu kau beranjak pergi,setiap hari

Oh, you don't think twice 'bout me

Oh,kau tak perlu berpikir dua kali tentangku

And maybe you're right to doubt me, but

Dan mungkin kau tak salah jika harus meragukanku,tapi

But if you give me just one night

Tapi,jika kau berikan kesempatan padaku satu malam saja

You're gonna see me in a new light

Kau akan melihatku dengan cahaya baru

Yeah, if you give me just one night

Ya,jika kau berikan kepadaku kesempatan satu malam saja

To meet you underneath the moonlight

Untuk menemuimu di bawah sinar purnama

Oh, I want a take two, I want to break through

Oh,aku ingin kesempatan kedua,aku ingin menjalaninya

I wanna know the real thing about you

Aku ingin tahu perasaan sebenarnya tentangmu

So I can see you in a new light

Jadi aku dapat melihatmu di cahaya yang baru

Take a ride up to Malibu

Pergi ke Malibu

I just wanna sit and look at you, look at you

Aku hanya ingin duduk dan melihatmu,melihatmu

What would it matter if your friends knew?

Apa ini akan menjadi masalah jika temanmu mengetahuinya?

Who cares what other people say, anyway

Siapa yang peduli dengan omongan orang lain

Oh, we can go far from here

Oh,kita dapat pergi jauh dari sini

And make a new world together, babe

Dan membuat dunia baru,kasihku

'Cause if you give me just one night

Karena jika kau berikanku waktu satu malam saja

You're gonna see me in a new light

Kau akan melihatku dengan cahaya baru

Yeah, if you give me just one night

Ya,jika kau berikan aku waktu semalam saja

To meet you underneath the moonlight

Untuk menemuimu di bawah sinar purnama

Oh, I want a take two, I want to break through

Oh,aku ingin kesempatan kedua,aku ingin menjalaninya

I wanna know the real thing about you

Aku ingin tahu perasaan sebenarnya tentangmu

So I can see you in a new light

Jadi aku dapat melihatmu di cahaya baru

Ay, ay

Ay, ay

Ay, ay

Ay, ay

Ay, ay

Ah, ah, ah, ah, ah...

Yeah if you give me just one night

Karena jika kau berikanku waktu satu malam saja

You're gonna see me in a new light

Kau akan melihatku dengan cahaya baru

Yeah, if you give me just one night

Ya,jika kau berikan aku waktu semalam saja

To meet you underneath the moonlight

Untuk menemuimu di bawah sinar purnama

What do I do with all this, what do I do with all this

Apa yang harus kulakukan dengan ini semua, Apa yang harus kulakukan dengan ini semua,

Love that's runnin' through my veins for you?

Cinta yang mengalir melalui nadiku untukmu?

What do I do with all this, what do I do with all this

Apa yang harus kulakukan dengan ini semua,apa yang harus kulakukan dengan ini semua

Love that's runnin' through my veins for you?

Cinta yang mengalir melalui nadiku untumu?

What do I do with all this, what do I do with all this

Apa yang harus kulakukan dengan ini smua,apa yang harus kulakukan dengan ini semua

Love that's runnin' through my veins for you?

Cinta yang mengalir melalui nadiku untukmu?

What do I do with all this, what do I do with all this

Apa yang harus kulakukan dengan ini smua,apa yang harus kulakukan dengan ini semua

(Tribunnews.com)