Lirik Lagu dan Terjemahan Fall In Line - Christina Aguilera: Who Told You You're Allowed to Think?

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Fall In Line yang dipopulerkan oleh penyanyi asal Amerika Serikat, Christina Aguilera.

Lagu Fall In Line dirilis pada 16 Mei 2018 dalam album yang bertajuk 'Liberation'.

Liri lagu Fall In Line ditulis langsung oleh Christina Aguilera dan penulis lagu Jon Bellion.

Sejak pertama kali dirilis lagu Fall In Line telah ditonton sebanyak 58 juta kali di YouTube.

Simak lirik lagu Fall In Line yang dinyanyikan Christina Aguilera lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia dalam artikel berikut:

Little girls, listen closely

Wahai para gadis kecil, dengar baik-baik

'Cause no one told me

Karena dulu tak ada yang memberitahuku

But you deserve to know

Tapi kalian layak tahu

That in this world, you are not beholden

Bahwa di dunia ini, kalian tidak hutang budi

You do not owe them

Kalian tak berhutang pada mereka

Your body and your soul

Tubuh dan jiwa kalian

All the youth in the world will not save you from growing older

Semua masa muda di dunia takkan mencegah kalian menua

And all the truth in a girl is too precious to be stolen from her

Dan semua ketulusan pada diri seorang gadis terlalu berharga untuk dicuri darinya

It's just the way it is

Begini adanya