TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu The Reason yang dipopulerkan oleh grup band Hoobastank.

Lagu The Reason dirilis pada tahun 2003.

Berikut lirik dan terjemahan lagu The Reason - Hoobastank:

I'm not a perfect person,

Aku bukanlah orang yang sempurna

as many things i wish i didn't do

Banyak yang kuinginkan tak dapat aku lakukan

But i continue learning,

Tapi aku terus belajar

i never meant to do those things to you

Aku tak pernah lakukan hal yang dimaksud padamu

And so i have to say before i go, that i just want you to know

Dan ku harus katakan sebelum aku pergi, bahwa aku hanya ingin kau tahu

[Chorus:]

I've found a reason for me,

Telah kutemukan alasannya

to change who i used to be

Alasan untuk berubah

A reason to start over new,

Sebuah alasan untuk memulainya dari awal

and the reason is you

Dan alasannya adalah kamu

I'm sorry that i hurt you,

Maafkan aku melukaimu

It's something i must live with everyday

Sesuatu yang kusesali setiap hari

And all the pain i put you trough,

Dan semua sakit yang kau rasa

i wish that i could take it all away

Aku harap aku bisa menghapusnya

And be the one who catches all you tears,

Dan menjadi orang menyeka air matamu

That's why i need you to hear

Karena aku ingin kau dengar

[Chorus:]

I've found a reason for me,

Telah kutemukan alasan

to change who i used to be

Alasan untuk berubah

A reason to start over new,

Sebuah alasan untuk memulainya dari awal

and the reason is you

Dan alasannya adalah kamu

and the reason is you

Dan alasannya adalah kamu

and the reason is you

Dan alasannya adalah kamu

and the reason is you

Dan alasannya adalah kamu

I'm not a perfect person,

Aku bukan orang yang sempurna

I never meant to do those things to you

Aku tidak pernah melakukan hal-hal yang dimaksud padamu

i never meant to do those things to you

Aku tidak pernah melakukan hal-hal yang dimaksud padamu

And so i have to say before i go, that i just want you to know

Dan saya hasus mengatakannya sebelum aku pergi, bahwa aku hanya ingin kau tahu

Back to [Chorus:]

I've found a reason to show

Kutemukan alasan untuk kutunjukkan

A side of me you didn't know

Sisi diriku yang belum kau tahu

A reason for all that i do,

Sebuah alasan untuk semua yang kulakukan

and the reason is you

Dan alasannya adalah kamu

