Lirik Lagu dan Terjemahan Rainy Days – V BTS: Rainy Days I'm Thinkin' 'Bout You, What To Say

TRIBUNNEWS.COM - V BTS baru saja merilis Music Video (MV) lagu para-rilis kedua yang bertajuk, Rainy Days.

Seperti diketahui, V BTS akan debut dengan album solo bertajuk, Layover pada bulan September 2023.

Album Layover, akan terdiri dari enam lagu yang masing-masing berujul, Rainy Days, Blue, Love Me Again, Slow Dancing, For Us, dan Slow Dancing (Piano version).

Berikut ini lirik lagu Rainy Days milik V BTS, lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia:

Rainy days

I'm thinkin' 'bout you, what to say

Wish I knew how to find the way

Right back to you, on rainy days like

Rainy days

I'm thinkin' 'bout you, what to say

Wish I knew how to find the way

Right back to you, on rainy days like

Starin' at my phone, nan kkaeijji

Hopin' for your call lately

I've been on my own maybe

ijen jinan ire maennal

Time with you was so amazing

Haven't changed, it's still the same me

neujeojjiman uri dashi

Can we go back to that moment again? Yeah

Rainy days

I'm thinkin' 'bout you, what to say

Wish I knew how to find the way

Right back to you, on rainy days like

Rainy days

I'm thinkin' 'bout you, what to say

Wish I knew how to find the way

Right back to you, on rainy days like

Remember how I used to make you laugh the most

naega ireon mal hal jagyeok eobseodo

Let me make up for all the time we lost

We can start again, open all the doors

Don't tell me it's ovеr, we can start it over

neoneun naye ne ip clover

Yеah, I can feel your touch, I remember your kiss

geu mareun apajji and I miss you

Rainy days

I'm thinkin' 'bout you, what to say

Wish I knew how to find the way

Right back to you, on rainy days like

Rainy days

I'm thinkin' 'bout you, what to say

Wish I knew how to find the way

Right back to you, on rainy days like

Terjemahan

Hari hujan

Saya berpikir tentang Anda apa yang harus dikatakan

Seandainya aku tahu bagaimana menemukan jalannya

Kanan kembali untuk Anda di hari hujan seperti

Hari hujan

Saya berpikir tentang Anda harus berkata apa

Seandainya aku tahu bagaimana menemukan jalannya

Segera kembali kepada Anda pada hari-hari hujan seperti

Menatap ponselku

aku bangun

Berharap untuk panggilan Anda akhir-akhir ini

Aku pernah sendiri mungkin

lewat sekarang

setiap hari di tempat kerja

Waktu bersamamu begitu menakjubkan

Tidak berubah, aku masih sama

sudah larut tapi kami kembali

Bisakah kita kembali ke momen itu lagi? Ya

Hari hujan

Saya berpikir tentang Anda apa yang harus dikatakan

Seandainya aku tahu bagaimana menemukan jalannya

Segera kembali kepada Anda pada hari-hari hujan seperti

Hari hujan

Saya berpikir tentang Anda apa yang harus dikatakan

Seandainya aku tahu bagaimana menemukan jalannya

Segera kembali kepada Anda pada hari-hari hujan seperti

Ingat bagaimana saya dulu

Membuat Anda tertawa paling banyak

Bahkan jika saya tidak pantas mengatakan ini

Biarkan aku menebus semua waktu kita yang hilang

Kita bisa mulai lagi, buka semua pintu

Jangan bilang ini sudah berakhir

Kita bisa memulainya kembali

kamu adalah empat daunku semanggi

Yeah, aku bisa merasakan sentuhanmu, aku ingat ciumanmu

itu menyakitkan dan aku merindukanmu

