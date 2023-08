Lirik Lagu dan Terjemahan Love Me Again – V BTS: I Wish You Would Love Me Again

TRIBUNNEWS.COM - Menjelang debut solonya, V BTS mengejutkan penggemar dengan merilis music video (MV) lagu pra-rilis yang berjudul, Love Me Again.

Seperti diketahui, V BTS akan debut dengan album solo bertajuk, Layover pada bulan September 2023.

Album Layover, akan terdiri dari enam lagu yang masing-masing berujul, Rainy Days, Blue, Love Me Again, Slow Dancing, For Us, dan Slow Dancing (Piano version).

Dalam album solo perdananya, penyanyi yang memiliki nama asli Kim Taehyung itu dikabarkan bekerja dengan direktur kreatif NewJeans, Min Hee-jin, untuk berbagai elemen seperti musik, koreografi, dan gaya promosi.

Berikut ini lirik lagu Love Me Again milik V BTS, lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia:

Chueokdo uimi eopsi

Naege neon sarajigo

Ijjeumedo I can't

Let you go, let you go

Geu mari dain geoni

Hanmadiman namgigo

Huhoehamyeon

Won't you let me know? Let me know?

Geurae na soljikage

Da malhallae

Neoneun maeil eotteon saram eotteon gose

Myeot beonssigina mwol haneunji neol saenggakae

Lost without you, baby

I wish you would love me again

No, I don't want nobody else

I wish you could love me again, again

I wish you would love me again

No, I don't want nobody else

I wish you could love me again, again

Naman jakku ireon geonji

Nae yeope ttan saram gwaenchanni

Yejeoneuro cheoncheonhi

Make it feel better, yeah, make it forever

Gwaenchanta malhaji ma

Said I'm alright, said I'll be fine

I'm sorry, geojinmariya tteonajima

Jeori gajima meolli

Geurae na soljikage

Da malhallae

Neoneun maeil eotteon saram eotteon gose

Myeot beonssigina mwol haneunji neol saenggakae

Lost without you, baby

Lost without you, baby

Lost without you, baby

I wish you would love me again

No, I don't want nobody else

I wish you could love me again, again

I wish you would love me again

No, I don't want nobody else

I wish you could love me again, again

I wish you would love me again

No, I don't want nobody else

I wish you could love me again, again

Terjemahannya:

Terjemahan