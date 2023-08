Chord dan Lirik Lagu Indonesia Pusaka, Lagu Nasional Diciptakan oleh Ismail Marzuki

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Indonesia Pusaka.

Indonesia Pusaka ciptaan Ismail Marzuki pada tahun 1949, ini merupakan salah satu lagu nasional.

Lagu Indonesia Pusaka ini biasanya dinyanyikan tepat saat perayaan kemerdekaan Republik Indonesia atau HUT RI.

Diketahui, lagu Indonesia Pusaka ini memiliki latar belakang semangat cinta dan bangga akan Tanah Air yang akan tetap jaya hingga akhir hayat.

Berikut ini chord gitar dan lirik lagu Indonesia Pusaka.

Chord dan Lirik Indonesia Pusaka

Intro: C F C

Dm G C

C

Indonesia tanah air beta

Am D G

Pusaka abadi nan jaya

C F

Indonesia sejak dulu kala

C G C

Selalu dipuja-puja bangsa





Reff:

G

Di sana tempat lahir beta

E Am

Dibuai dibesarkan bunda

F C

Tempat berlindung di hari tua

C G C

Sampai akhir menutup mata

Intro: F C C G C

C

Indonesia tanah air beta

Am D G

Pusaka abadi nan jaya

C -C7 F Fm

Indonesia sejak dulu kala

C G C

Selalu dipuja-puja bangsa





Reff:

G

Di sana tempat lahir beta

E Am

Dibuai dibesarkan bunda

F C

Tempat berlindung di hari tua

C G C

Sampai akhir menutup mata

F C

Tempat berlindung di hari tua

C G C

Sampai akhir menutup mata

(Tribunnews.com/Pondra)