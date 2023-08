Lirik dan Terjemahan Lagu Don't Cry - Guns N' Roses: Don’t You Cry Tonight

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Don't Cry yang dipopulerkan oleh grup band Guns N' Roses.

Lagu ini masuk dalam album Use Your Illusion I yang dirilis pada tahun 1991.

Baca juga: Lirik dan Terjemahan Lagu I Dont Love You - My Chemical Romance: Well When You Go

Berikut lirik dan terjemahan lagu Don't Cry - Guns N' Roses:

Talk to me softly

Bicaralah padaku dengan lembut

There’s something in your eyes

Ada sesuatu di matamu

Don’t hang your head in sorrow

Jangan tundukkan kepala dalam kesedihan

And please don’t cry

Dan kumohon jangan menangis

I know how you feel inside I’ve

Aku tahu bagaimana perasaanmu

I’ve been there before

Aku juga pernah merasakannya

Somethin’ is changin’ inside you

Ada sesuatu yang berubah di dalam dirimu

And don’t you know

Dan tidakkah kau tahu

Don’t you cry tonight

Jangan kau menangis malam ini

I still love you baby

Aku masih mencintaimu sayang

Don’t you cry tonight

Don’t you cry tonight

Jangan kau menangis malam ini

There’s a heaven above you baby

Ada surga di atasmu sayang

And don’t you cry tonight

Dan jangan kau menangis malam ini

Give me a whisper

Beri aku bisikan

And give me a sigh

Dan beri aku desahan

Give me a kiss before you tell me goodbye

Beri aku kecupan sebelum kau ucapkan selamat tinggal

Don’t you take it so hard now

Tak usah kau terlalu anggap sulit

And please don’t take it so bad

Dan kumohon jangan terlalu anggap buruk

I’ll still be thinkin’ of you

Aku akan tetap memikirkanmu

And the times we had… baby

Dan saat-saat yang telah kita lewati… sayang

And don’t you cry tonight

Dan jangan kau menangis malam ini

Don’t you cry tonight

Don’t you cry tonight

Jangan kau menangis malam ini

There’s a heaven above you baby

Ada surga di atasmu sayang

And don’t you cry tonight

Dan jangan kau menangis malam ini

And please remember that I never lied

Dan kumohon ingatlah aku tak pernah berbohong

And please remember

Dan kumohon ingatlah

How I felt inside now honey

Bagaimana perasaanku sekarang sayang

You gotta make it your own way

Kau harus melakukannya sendiri

But you’ll be alright now sugar

Tapi kau akan baik-baik saja sekarang

You’ll feel better tomorrow

Kau akan merasa lebih baik esok hari

Come the morning light now baby

Sambutlah cahaya pagi sayang

And don’t you cry tonight

And don’t you cry tonight

And don’t you cry tonight

Dan jangan kau menangis malam ini

There’s a heaven above you baby

Ada surga di atasmu sayang

And don’t you cry

Dan jangan kau menangis

Don’t you ever cry

Jangan pernah kau menangis

Don’t you cry tonight

Dan jangan kau menangis malam ini

Baby maybe someday

Sayang mungkin suatu hari nanti

Don’t you cry

Jangan kau menangis

Don’t you ever cry

Jangan pernah kau menangis

Don’t you cry

Jangan kau menangis

Tonight

Malam ini

(Tribunnews.com)