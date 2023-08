Konser Epic Friday, Ronan Keating dan Putri Ariani Bikin Penonton Histeris

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Konser Ronan Keating bertajuk Epic Friday dibuka lewat penampilan Putri Ariani di Ballroom Hotel Pullman Central Park, Jakarta Barat, Jumat (18/8/2023).

Penyanyi asal Indonesia peraih golden buzzer di America's Got Talent (AGT) 2023 ini tampil sekitar pukul 20.00 WIB.

Putri Ariani tampil menggunakan kebaya berwarna putih yang membuat dirinya terlihat anggun.

Penonton terdengar histeris ketika Putri Ariani mulai membuktikan nada piano yang biasa ia mainkan disetiap aksi panggungnya.

Penampilan Putri Ariani dibuka lewat lagu Can't Take My Eyes off You dari Frankie Valli.

"Selamat malam semuanya, oh Tuhan saya sangat nervous, namun saya senang berada di sini," kata Putri Ariani, Jumat (17/8/2023).

Penampilan Ronan Keating di Ballroom Hotel Pullman Central Park, Jakarta Barat, Jumat (18/8/2023).

"Terimakasih sudah datang ke sini semuanya," lanjutnya.

Tidak berhenti di situ, Putri Ariani kembali melantunkan suara indahnya lewat lagu I Will Always Love You dari Whitney Houston yang membuat penonton ikut bernyanyi bersama.

"Mau lagi? Oke kita bisa bernyanyi bersama," ujar Putri Ariani.

Penampilan pamungkas Putri Ariani ditutup dengan lagu hits miliknya Loneliness.

Setelah Putri Ariani kemudian bintang tamu utama Ronan Keating. Penonton terdengar terus meneriaki mantan personel Boyzone ini.

"Ronan, Ronan, Ronan," teriak penonton.

Heyday menjadi lagu pembuka Ronan Keating menghibur penonton yang memenuhi Ballroom Hotel Pullman Central Park, Jakarta Barat.