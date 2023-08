Lirik dan Terjemahan Lagu Creep - Radiohead: But I'm a Creep I'm a Weirdo

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Creep yang dipopulerkan oleh grup band Radiohead.

Lagu Creep masuk dalam album Pablo Honey yang dirilis pada tahun 1993.

Berikut lirik dan terjemahan lagu Creep - Radiohead:

When you were here before

Ketika Kau berada di sini sebelumnya

Couldn't look you in the eye

Tidak bisa menatap matamu

You're just like an angel

Kau seperti malaikat

Your skin makes me cry

Kulitmu membuatku menangis

You float like a feather

Kau melayang seperti bulu

In a beautiful world

Di dunia yang indah

I wish I was special

Aku berharap aku istimewa

You're so fucking special

Kau sangat istimewa

But I'm a creep

Tapi aku bajingan

I'm a weirdo

Aku orang aneh

What the hell am I doing here?

Apa yang aku lakukan di sini?

I don't belong here

Aku bukan di sini

I don't care if it hurts

Aku tidak peduli jika sakit

I want to have control

Aku ingin memiliki kendali

I want a perfect body

Aku ingin tubuh yang sempurna

I want a perfect soul

Aku ingin jiwa yang sempurna

I want you to notice

Aku ingin Kau memperhatikan

When I'm not around

Ketika aku tidak ada

You're so fucking special

Kau sangat istimewa

I wish I was special

Aku berharap aku istimewa

But I'm a creep

Tapi aku bajingan

I'm a weirdo

Aku orang aneh

What the hell am I doing here?

Apa yang aku lakukan di sini?

I don't belong here

Aku bukan di sini

She's running out again

Dia lari keluar

She's running out

Dia lari keluar

She run run run run

Dia lari lari lari lari

Run

Lari

Whatever makes you happy

Apa pun yang membuat Kau bahagia

Whatever you want

Apapun yang kamu mau

You're so fucking special

Kau sangat istimewa

I wish I was special

Aku berharap aku istimewa

But I'm a creep

Tapi aku bajingan

I'm a weirdo

Aku orang aneh

What the hell am I doing here?

Apa yang aku lakukan di sini?

I don't belong here

Aku bukan di sini

I don't belong here

Aku bukan di sini

