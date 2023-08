Lirik dan Terjemahan Lagu You Belong With Me - Taylor Swift: So Why Can't You See?

Cuplikan video klip You Belong With Me - Berikut lirik dan terjemahan lagu You Belong With Me yang dinyanyikan oleh Taylor Swift.

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan lagu You Belong With Me dari Taylor Swift dalam artikel ini.

Video klip lagu You Belong With Me dirilis pada 17 Juni 2009 di kanal YouTube Taylor Swift.

You Belong With Me merupakan salah satu lagu dalam album Taylor Swift yang bertajuk Fearless.

Lirik dan Terjemahan Lagu You Belong With Me - Taylor Swift:

You're on the phone with your girlfriend, she's upset

Kau sedang berbincang di telepon dengan kekasihmu, dia kecewa

She's going off about somethin' that you said

Dia marah tentang sesuatu yang kau katakan

'Cause she doesn't get your humor like I do

Karena dia tak mengerti humormu seperti aku

I'm in the room, it's a typical Tuesday night

Aku di dalam ruangan, ini adalah tipikal malam Selasa

I'm listening to the kind of music she doesn't like

Aku mendengarkan music yang tak dia sukai

And she'll never know your story like I do

Dan dia tak akan pernah tau ceritamu seperti aku

But she wears short skirts

Dia memakai rok pendek

I wear T-shirts

Aku memakai kaos

She's cheer captain and I'm on the bleachers

Dia adalah apten pemandu sorak dan aku duduk di bangku penonton

Dreaming about the day when you wake up and find

Bermimpi tentang hari dimana kau bangun dan menemukan