Atiek CB Akui Hidup Tak Berarti hingga Kerap Alami Mati Rasa: Itu yang Aku Rasakan dari Kecil

TRIBUNNEWS.COM - Penyanyi senior Atiek CB mengatakan bahwa hidup baginya tidak berarti.

Hal itu rupanya telah dirasakan Atiek CB sejak kecil hingga sekarang.

"Apa arti hidup sebenernya untuk Mbak Atiek CB?" tanya Melaney Ricardo, dikutip dari YouTube Melaney Ricardo, Jumat (18/8/2023).

"Meaningless (tak berarti), itu jujur, bener," terang Atiek CB.

Mendengar jawaban tersebut, Melaney Ricardo kaget dan tak percaya hingga tertawa.

"Hidup itu meaningless? What do you mean?" tanyanya lagi.

Atiek CB mengatakan bahwa dirinya kerap berada di posisi mati rasa.

"Untuk aku pribadi (iya), karena kadang seperti aku nggak punya emosi, sering aku merasa gitu."

"Seperti numb (mati rasa), sering aku mengalami gitu," jelasnya.

Merasakan hidup yang tak berarti membuat Atiek CB kerap mengurung diri di kamar setelah menyanyi.

Atiek CB merasakan pola hidup yang terus berulang tanpa arti yang mengesankan.

"Makanya habis aku nyanyi terus aku di kamar, itu cuman sesaat, senang-senang cuma temporer."

"Habis itu aku di rumah ya begitu lagi, bertemu dengan perasaan yang merasa meaningless," ungkapnya.

Rupanya, perasaan tersebut telah dirasakan oleh Atiek CB sejak kecil hingga saat ini.