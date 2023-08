Lirik dan Terjemahan Lagu Voices - Saosin: We Speak in Different Voices

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Voices yang dipopulerkan oleh grup band Saosin.

Lagu Voices masuk dalam album Saosin yang dirilis pada tahun 2006.

Berikut lirik dan terjemahan lagu Voices - Saosin:

I miss the part

Aku rindu bagian itu

When we were moving forward now

Saat kini kita melangkah maju

[On our way down]

[Di perjalanan kita]

But maybe someday

Tapi mungkin suatu hari nanti

I'll be something more than love

Aku kan jadi sesuatu yang lebih dari cinta

Just know I'll never tell

Ketahuilah, takkan pernah kukatakan

And when you're on way down

Dan saat kau dalam perjalanan

[Through the clouds]

[Lewati awan]

And you're waiting for your bodies re-entry again

Dan kau menunggu menyatunya tubuhmu lagi

We speak in different voices

Kita bicara dengan bahasa berbeda

When fighting with the ones we love

Saat bertengkar dengan orang-orang yang kita cinta

We speak in different voices

Kita bicara dengan bahasa berbeda

Why can't we say what we're thinking of?

Mengapa tak bisa kita ungkapkan apa yang kita pikirkan?

I'm missing parts,

Aku rindukan bagian-bagian

Now that you've told me everything

Kini setelah kau ceritakan segalanya padaku

[On our way down]

[Di perjalanan kita]

And I was Blessed

Dan aku diberkati

And I'd forgotten how to love

Dan aku tlah lupa cara mencintai

You say you'd never tell

Kau bilang takkan pernah kau katakan

And when you're on way down

Dan saat kau dalam perjalanan

[Through the clouds]

[Lewati awan]

And you're waiting for your bodies re-entry again

Dan kau menunggu menyatunya tubuhmu lagi

We speak in different voices

Kita bicara dengan bahasa berbeda

When fighting with the ones we love

Saat bertengkar dengan orang-orang yang kita cinta

We speak in different voices

Kita bicara dengan bahasa berbeda

Why can't we say what we're thinking of?

Mengapa tak bisa kita ungkapkan apa yang kita pikirkan?

Not even I will tell

Aku pun takkan pernah katakan

We speak in different voices

Kita bicara dengan bahasa berbeda

When fighting with the ones we love

Saat bertengkar dengan orang-orang yang kita cinta

We speak in different voices

Kita bicara dengan bahasa berbeda

Why can't we say what we're thinking of?

Mengapa tak bisa kita ungkapkan apa yang kita pikirkan?

We speak in different voices

Kita bicara dengan bahasa berbeda

When fighting with the ones we love

Saat bertengkar dengan orang-orang yang kita cinta

We speak in different voices

Kita bicara dengan bahasa berbeda

We speak in different voices

Kita bicara dengan bahasa berbeda

To know they're real

Agar tahu semua itu nyata

Real!

Nyata!

I'll never tell

Takkan pernah kukatakan

