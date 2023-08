Lirik Lagu dan Terjemahan Gravity - ONE OK ROCK ft Satoshi Fujihara: I'm Not Falling for You Anymore

Berikut lirik lagu dan terjemahan bahasa Indonesia berjudul Gravity yang dipopulerkan oleh ONE OK ROCK ft. Satoshi Fujihara.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan bahasa Indonesia berjudul Gravity yang dipopulerkan oleh ONE OK ROCK.

Lagu ini merupakan hasil kolaborasi dengan vokalis grup band asal Jepang, Official HIGE DANdism, Satoshi Fujihara.

Lagu Gravity hanya dirilis di album Luxury Disease Japanese version.

Gravity menjadi track penutup pada album yang dirilis 9 September 2022 ini.

Lirik original

verse

Hey you let me down

But it’s the last time

Cause I don’t

Don’t want you here no more

Hey you had me running

and I’ve been around the block

But I learned a thing or two before

今までずっと [ima made zutto]

傷ついて止まって [kizutsuite tomatte]

泣いては誤魔化してた日々はもういらない [naite wa gomakashiteta hibi wa mou iranai]

私は臆病者 [watashi wa okubyou mono]

1人がただ怖くて [hitori ga tada kowakute]

でも決めた 進む って [demo kimeta susumu tte]

I’m holding on tight

chorus

I’m not falling

I’m not falling for it no more

My feet won’t touch the ground

Your gravity will not keep me down

I’m not falling for it

No I’m not falling for you anymore

verse

Ah 君の帰りを待つ私は [Ah kimi no kaeri wo matsu watashi wa]

本当は何を待ってたんだろう? [hontou wa nani wo mattetan darou?]

もう少しだけここにいて いさせて [mou sukoshi dake koko ni ite isasete]

と願う私はもうここにいない [to negau watashi wa mou koko ni inai]

chorus

I’m not falling

I’m not falling for it no more

My feet won’t touch the ground

Your gravity will not keep me down

I’m not falling for it

No I’m not falling for you anymore

bridge

いつだって 2人だって [itsu datte futari datte]

信じた私は馬鹿だったって [shinjita watashi wa baka datta tte]

今は分かるよ もう後悔はないよ

[ima wa wakaru yo mou koukai wa nai yo]

You’re a drug but I’m sober

Wiser and I’m older

So I’m holding, never held on so tight

chorus

I’m not falling for it no more

My feet won’t touch the ground

Your gravity will not keep me down

I’m not falling

No I’m not falling for you anymore

I’m not falling for it no more

My feet won’t touch the ground

Your gravity will not keep me down

(Keep me down)

No I’m not falling for you anymore

Lirik terjemahan

Hei kau mengecewakanku

Namun ini yang terakhir

Karena aku tidak

Tak ingin kau di sini lagi

Hei kau membuatku berlari

Dan aku sudah tahu betul akan hal itu

Namun aku belajar satu atau dua hal sebelumnya

Selama ini

Terus terluka dan berhenti

Tak ada lagi hari-hari dimana aku menangis dan berpura-pura

Aku seorang pengecut

Aku hanya takut sendirian

Namun telah kuputuskan untuk terus maju

Aku berpegangan erat dengan hal itu

Aku tidak jatuh

Aku tidak jatuh untuk itu lagi

Kakiku tak akan menyentuh tanah

Gravitasimu tak akan membuatku jatuh

Aku tidak jatuh untuk itu

Tidak, aku tidak jatuh cinta padamu lagi

Ah, aku menunggumu kembali

Namun apa yang sebenarnya aku tunggu?

Ku harap aku bisa tetap di sini sedikit lebih lama lagi

Namun aku sudah tak ada di sini lagi

Aku tidak jatuh

Aku tidak jatuh untuk itu lagi

Kakiku tak akan menyentuh tanah

Gravitasimu tak akan membuatku jatuh

Aku tidak jatuh untuk itu

Tidak, aku tidak jatuh cinta padamu lagi

Kita berdua selamanya

Aku adalah orang bodoh yang mempercayainya

Dan aku tahu itu sekarang, namun aku tak menyesal

Kamu adalah obat-obatan, namun aku tidak terpengaruh

Lebih bijak dan aku lebih dewasa

Jadi aku berpegangan, tak pernah memegang begitu erat

Aku tidak jatuh untuk itu lagi

Kakiku tak akan menyentuh tanah

Gravitasimu tak akan membuatku jatuh

Aku tidak jatuh

Tidak, aku tidak jatuh cinta padamu lagi

Aku tidak jatuh untuk itu lagi

Kakiku tak akan menyentuh tanah

Gravitasimu tak akan membuatku jatuh

(Membuatku jatuh)

Tidak, aku tidak jatuh cinta padamu lagi

