Sinopsis Film No Risk, No Gain: Casino Raiders - The Sequel, Tayang Malam Ini di Bioskop Trans TV

Film No Risk, No Gain: Casino Raiders - The Sequel (1990) - Sinopsis film No Risk, No Gain: Casino Raiders - The Sequel yang akan tayang malam ini, Sabtu (19/8/2023) pukul 23.30 WIB di bioskop Trans TV. Dibintangi Andy Lau, Alan Tam, Pak-Cheung Chan hingga Sung-Young Chen.

TRIBUNNEWS.COM - Inilah sinopsis film No Risk, No Gain: Casino Raiders - The Sequel yang akan tayang malam ini, Sabtu (19/8/2023) pukul 23.30 WIB di bioskop Trans TV.

No Risk, No Gain: Casino Raiders - The Sequel merupakan film komedi kejahatan yang dirilis pada 1990.

Dikutip dari laman IMDb, film No Risk, No Gain: Casino Raiders - The Sequel disutradarai oleh Jing Wong.

Pemeran dalam film No Risk, No Gain: Casino Raiders - The Sequel yakni Andy Lau, Alan Tam, Pak-Cheung Chan hingga Sung-Young Chen.

Film No Risk, No Gain: Casino Raiders - The Sequel mengisahkan tentang Alan Tam dan Andy Lau bekerja sama untuk melakukan penipuan perjudian.

Lebih lengkapnya, simak sinopsis film No Risk, No Gain: Casino Raiders - The Sequel yang akan tayang malam ini di bioskop Trans TV.

Baca juga: Sinopsis The Eight Hundred, Kisah Nyata Perang China dan Jepang, Tayang Malam Ini

Sinopsis Film No Risk, No Gain: Casino Raiders - The Sequel

Kisah bermula saat Cheung San Ho (Sung Young Chen) memaksa Ray (Alan Tam) bersaing judi dengannya.

Ray diminta menunggu di Makau, sementara Cheung masih di Amerika.

Namun, dalam perjalanan dari Amerika, Cheung justru ditipu oleh Big Dee (Andy Lau) dan Leslie (Pak Cheung Chan).

Mereka juga mengambil kartu VIP yang hendak diberikan Cheung pada Ray.

Keduanya lantas memanfaatkan kartu tersebut, dengan Leslie memakai identitas Ray.

Sementara Big Dee berpura-pura menjadi pengawalnya.

Setibanya di Makau, mereka langsung diburu Ray.