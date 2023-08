Aming Bagikan Kondisinya Terkini, Bibir Jeding karena Alergi

TRIBUNNEWS.COM - Komedian Aming membagikan fotonya di Instagram hingga menuai perhatian netizen.

Betapa tidak, ia membagikan foto dengan kondisi bibir yang bengkak.

Pada keterangan postingan tersebut, Aming menduga bibirnya jeding karena alergi.

Namun, ia menanggapi kondisi tersebut secara jenaka.

Baca juga: Dikabarkan Telah Hijrah, Aming Ungkap Alasan Ubah Penampilan, Bertanggung Jawab dengan Pilihannya

"Allergies attack. Who needs lips filler. Lagaklo ming kayak orang kaya aja alergian," tulisnya.

Banyak yang terkejut melihat kondisi Aming.

Netizen mempertanyakan alergi yang dialami pria 43 tahun tersebut.

"Allergy apaan Mingky ?" tulis @shintarka.

"Enggak jelas, tiba-tiba gitu, on off," sahut Aming.

Di kolom komentar juga banyak yang menanggapi postingan Aming dengan candaan.

"Dikiss siapa? Keren bibirnya," tulis @karmilakarm***.

"Tawon beb," sahut Aming.

Selebihnya tak sedikit yang mendoakan Aming lekas sembuh.

Seperti dikutip Healtline, alergi bisa berdampak pada fisik seseorang. Misalnya bersin, kulit gatal, bahkan peradangan hingga mengakibatkan bibir bengkak.