TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar Ngidam Jemblem dari Difarina Indra feat Fendik Adella.

Chord gitar lagu Ngidam Jemblem dalam artikel ini dimainkan dari kunci Am.

Chord gitar Ngidam Jemblem - Difarina Indra feat Fendik Adella:

Intro : Am G Am Dm C G Em Am 2x

Am

Dik aku penasaran

G Am

Opo yo tenan kowe dodolan jajan

Dm

Nyawang kowe sing bakul jajan

E

Mesthi wae jajan mu yo uenak tenan



Am

Mas kuwi pancen bener Mas

G Am

Tapi mung kari siji jenenge Jemblem

Dm

Jemblemku jembleme super

E Am

Tak eman-eman Mas yo uwong podo ngiler



Am G Am

Jemblemku super kabeh wong podo ngiler

Am G Am

Jemblemku super kabeh wong podo ngiler



Int : Dm C Dm C Am

G C G Em Am



Reff:

Am

Saikine aku kepikiran

Dm

Sok kapan iso ngincipi jemblemmu

G

Angen-angenku teko mbun-mbunan

C E

Iso tak pangan sak durunge turu

.

Am

Koyo wong sing meteng telung wulan

Dm

Aku iki yo Nyidam Jemblem mu

G

Seumpomo kudu tuku larang

C Am

Ra nduwe duwit wani dodol untu

.

Am G

Aku nyidam jemblem-mu

Am

Jemblem sing endi Mas

G

Jemblem sing kuwi

Am

Sing kuwi ngendi



Am G

Mosok ra ngerti Dik

Am Dm

Pancen ra ngerti mbok yo ojo mbingungi

E Am

Yo jemblem sing mbok gembol kuwi

.

Int : Am G Am Dm C G Em Am

(Tribunnews.com)