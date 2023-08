Lirik Lagu dan Terjemahan At Your Worst - Calum Scott: You Know I Love You At Your Worst

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik lagu dan terjemahan At Your Worst yang dinyanyikan oleh Calum Scott.

Calum Scott baru saja merilis single berjudul At Your Worst di kanal YouTube Calum Scott, Jumat (18/8/2023).

Lagu At Your Worst ini diciptakan Scoot bersama Digital Farm Animals dan Jon Maguire.

Lagu ini sudah bisa didengarkan di berbagai layanan streaming musik.

Berikut ini lirik lagu At Your Worst yang dibawakan Calum Scott beserta terjemahannya:

You know I love you at your worst (At your worst)

Be right beside you when it hurts (When it hurts)

Don't you know I would die for you

The least that you deserve You know I'll always put you first (Put you first)

Do anything to make it work (Make it work)

I would go anywhere for you Across the universe

I'd go all the way to love you

I'll be there when you say you need me

On the days when you don't believe me

I'll find all the ways to love you

And as long as my heart is beating

I'll be there with you, please, believe me

You know I love you at your worst

And I know sometimes the days get heavy (Oh, yeah)

And I know sometimes that life can get you down

But I promise I'll be right beside you

You know I love you at your worst (At your worst)

Be right beside you when it hurts (When it hurts)

Don't you know I would die for you

The least that you deserve

I'd go all the way to love you (All the way to love you)

I'll be there when you say you need me

On the days when you don't believe me

I'll find all the ways to love you (All the ways to love you)

And as long as my heart is beating

I'll be there with you, please, believe me

You know I love you at your worst (All the way, all the way, all the way)

Be right beside you when it hurts (All the way, all the way, all the way)

Don't you know I would die for you

The least that you deserve

You know I love you at your worst (All the way, all the way, all the way)

(All the way, all the way, all the way)

Don't you know I would die for you? (All the way, all the way, all the way)

The least that you deserve

You know I love you at your worst

Terjemahan

Kau tahu aku mencintaimu dalam kondisi terburukmu (dalam kondisi terburukmu)

Berada tepat di sampingmu saat itu menyakitkan (Saat itu menyakitkan)

Tidakkah kamu tahu aku akan mati untukmu

Setidaknya yang pantas kau dapatkan Kau tahu aku akan selalu mengutamakanmu (Mendahulukanmu)

Lakukan apa pun untuk membuatnya berhasil (Buatlah berhasil)

Aku akan pergi ke mana pun untukmu Di seluruh alam semesta

Aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencintaimu

Saya akan berada di sana ketika Anda mengatakan bahwa Anda membutuhkan saya

Pada hari-hari ketika Anda tidak percaya padaku

Aku akan menemukan semua cara untuk mencintaimu

Dan selama jantungku berdetak

Aku akan berada di sana bersamamu, tolong, percayalah padaku

Kamu tahu aku mencintaimu dalam kondisi terburukmu

Dan saya tahu terkadang hari menjadi berat (Oh, ya)

Dan saya tahu terkadang hidup bisa membuat Anda sedih

Tapi aku berjanji akan berada tepat di sampingmu

Kau tahu aku mencintaimu dalam kondisi terburukmu (dalam kondisi terburukmu)

Berada tepat di sampingmu saat itu menyakitkan (Saat itu menyakitkan)

Tidakkah kamu tahu aku akan mati untukmu

Setidaknya yang pantas Anda dapatkan

Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk mencintaimu (Semua cara untuk mencintaimu)

Saya akan berada di sana ketika Anda mengatakan bahwa Anda membutuhkan saya

Pada hari-hari ketika Anda tidak percaya padaku

Aku akan menemukan semua cara untuk mencintaimu (Semua cara untuk mencintaimu)

Dan selama jantungku berdetak

Aku akan berada di sana bersamamu, tolong, percayalah padaku

Kau tahu aku mencintaimu dalam kondisi terburukmu (Sepanjang jalan, sepanjang jalan, sepanjang jalan)

Berada tepat di sampingmu saat itu menyakitkan (Sepanjang jalan, sepanjang jalan, sepanjang jalan)

Tidakkah kamu tahu aku akan mati untukmu

Setidaknya yang pantas Anda dapatkan

Kau tahu aku mencintaimu dalam kondisi terburukmu (Sepanjang jalan, sepanjang jalan, sepanjang jalan)

(Sepanjang jalan, sepanjang jalan, sepanjang jalan)

Tidakkah kamu tahu aku akan mati untukmu? (Sepanjang jalan, sepanjang jalan, sepanjang jalan)

Setidaknya yang pantas Anda dapatkan

Kamu tahu aku mencintaimu dalam kondisi terburukmu

(Tribunnews.com)