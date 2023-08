Lirik Lagu dan Terjemahan Where It Ends - Bailey Zimmerman: I Went to Battle for You Always

Inilah lirik lagu dan terjemahan Where It Ends yang dipopulerkan Bailey Zimmerman.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Where It Ends yang dipopulerkan oleh Bailey Zimmerman.

Lagu Where It Ends dirilis pada 19 Agustus 2022.

Lirik lagu Where It Ends milik Bailey Zimmerman itu ditulis oleh penulis lagu Joe London dan Grant Averill.

Sejak pertama kali dirilis lagu Where It Ends telah ditonton sebanyak 7,4 kali di YouTube.

Simak lirik lagu Where It Ends lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia dalam artikel berikut:

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Kasih Tak Sampai - Padi: Indah Terasa Indah Bila Kita Terbuai

This is where it ends

Di sinilah berakhirnya

I've been a few broken roads that I'm trying to mend

Ada beberapa jalan rusak yang sedang coba kurajut

But this is where it ends

Tapi di sinilah berakhirnya

And I'm breaking down

Aku hancur lebur

You were lying when you said that you were trying to work things out

Kau berdusta saat kau bilang sedang berusaha mengatasinya

But now I'm broken down

Tapi kini aku hancur lebur

I went to battle for you always

Aku selalu pergi ke medan perang demi dirimu

I fought for you on your worst days

Aku berjuang demi dirimu di saat-saat terburukmu

Then you tell me that you don't love me no more

Lalu kau bilang padaku bahwa kau tak lagi mencintaiku