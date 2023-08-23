Lirik Lagu

Lirik Lagu dan Terjemahan Where It Ends - Bailey Zimmerman: I Went to Battle for You Always

Simak lirik lagu dan terjemahan Where It Ends yang dipopulerkan Bailey Zimmerman dalam artikel berikut.

Editor: Salma Fenty
zoom-inlihat foto Lirik Lagu dan Terjemahan Where It Ends - Bailey Zimmerman: I Went to Battle for You Always
Tangkapan layar YouTube Bailey Zimmerman
Inilah lirik lagu dan terjemahan Where It Ends yang dipopulerkan Bailey Zimmerman. 

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Where It Ends yang dipopulerkan oleh Bailey Zimmerman.

Lagu Where It Ends dirilis pada 19 Agustus 2022.

Lirik lagu Where It Ends milik Bailey Zimmerman itu ditulis oleh penulis lagu Joe London dan Grant Averill.

Sejak pertama kali dirilis lagu Where It Ends telah ditonton sebanyak 7,4 kali di YouTube.

Simak lirik lagu Where It Ends lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia dalam artikel berikut:

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This is where it ends
Di sinilah berakhirnya

I've been a few broken roads that I'm trying to mend
Ada beberapa jalan rusak yang sedang coba kurajut

But this is where it ends
Tapi di sinilah berakhirnya

And I'm breaking down
Aku hancur lebur

You were lying when you said that you were trying to work things out
Kau berdusta saat kau bilang sedang berusaha mengatasinya

But now I'm broken down
Tapi kini aku hancur lebur

I went to battle for you always
Aku selalu pergi ke medan perang demi dirimu

I fought for you on your worst days
Aku berjuang demi dirimu di saat-saat terburukmu

Then you tell me that you don't love me no more
Lalu kau bilang padaku bahwa kau tak lagi mencintaiku

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Sumber: TribunSolo.com
Tags
Lirik Lagu
Where It Ends
Bailey Zimmerman
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