Chord Gitar Lagu Lipstick - Charlie Puth, Lengkap dengan Lirik Lagunya

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar lagu berjudul Lipstick, lengkap dengan lirik lagunya.

Lagu berjudul Lipstick ini dipopulerkan dan dinyanyikan oleh Charlie Puth.

Lipstick pertama kali dirilis oleh Charlie Puth pada 18 Agustus 2023, lalu.

Lagu terbaru milik Charlie Puth ini menceritakan tentang hubungan asmara yang posesif.

Saat ini Charlie baru mengunggah video official audionya di YouTube.

Videonya ini telah diputar lebih dari 907 ribu kali di YouTube.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Lipstick - Charlie Puth:

[Intro]

A G A G

A G A G

D G

[Reff]

A G A G

Come and put your lipstick on my neck and my body (My baby)