Hubungannya dengan Ahmad Dhani Membaik, Once Siap Jadi Vokalis Dewa 19 Jika Masalah Royalti Selesai

Once ketika ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (23/8/2023).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kisruh hubungan penyanyi dan musisi Once dengan Ahmad Dhani, menjadi sorotan karena masalah royalti lagu Dewa 19.

Ahmad Dhani tak terima karena banyak sekali promotor atau EO yang tak membayarkan royalti performance right, saat Once membawakan lagu-lagu ciptaan Dhani saat off air.

Karena masalah tersebut, hubungan pertemanan dan persahabatan Once dengan Ahmad Dhani pun memburuk.

Once buka suara. Ia merasa terganggu dengan adanya masalah royalti, yang jadi akar dalam permasalahannya dengan Ahmad Dhani.

"Saya sebenarnya keganggu ya sama masalah ini. Sampai saya malas buat membahas masalah ini lagi," kata Once ketika ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (23/8/2023).

Setelah masalah royalti ini mulai padam, Once mengakui hubungannya dengan Dhani dan seluruh personel Dewa 19, terus membaik.

"Hubungannya sama semuanya baik kok. Sama Dhani masih suka Whatsappan," ucap pria berusia 53 tahun itu.

"Intinya saya sudah tidak membawakan lagi lagu-lagu Dewa 19," sambungnya.

Menurut Once Mekel, hubungannya dengan semua personel Dewa 19 termasuk Dhani, harus tetap baik namun tidak menyepelekan masalah yang terjadi diantara mereka.

"Semakin dewasa harus bisa membedakan ruang masalah yang ada. Lu punya masalah sama gua, tapi semua lebur dalam masalah itu. Pilah pilah lah biar gak ada kebencian yang berlebihan," jelasnya.

Karena hubungannya semakin membaik, apakah Once mau jadi Vokalis Dewa 19 lagi jika diajak Ahmad Dhani?

"Masih mau kalau masalah ini sudah beres. Ya saya berharap masalah ini (royalti) ada ketegasan dari Pemerintah, ya berharap segera selesai lah," ujar Once. (ARI).