Konser Bring Me The Horizon di Jakarta Jadi 2 Hari, Tiket Dijual Mulai 28 Agustus 2023

Konser Bring Me The Horizon diperpanjang jadi 2 hari, pada 10 dan 11 November 2023. Tiket hari kedua dijual mulai 28 Agustus 2023 melalui laman https://www.bmthindo.com/.

TRIBUNNEWS.COM - Konser Bring Me The Horizon di Jakarta 2023 diperpanjang menjadi 2 hari.

Sebelumnya, konser Bring Me The Horizon di Jakarta tersebut dijadwalkan akan berlangsung pada 10 November 2023.

Namun, pihak promotor, Ravel Entertainment, menambah jadwal konser Bring Me The Horizon di Jakarta menjadi 2 hari hingga 11 November 2023.

"@bringmethehorizon Live in Jakarta telah menambahkan jadwal konser baru yang jatuh pada 11 November 2023, di Beach City International Stadium." tulis akun Instgram @ravelentertainment pada Rabu (23/8/2023).

Selain penambahan jadwal, promotor juga mengumumkan adanya tambahan line up pada konser Bring Me The Horizon di Jakarta hari kedua dengan mengadirkan Saosin sebagai spesial guest.

"Sebagai rasa terima kasih, kami menambahkan @saosinofficial untuk bergabung dalam hype sebagai tamu istimewa hanya untuk pertunjukan hari ke-2." ungkap Ravel.

Sementara itu, penjualan tiket konser Bring Me The Horizon di Jakarta hari kedua akan mulai dibuka pada 28 Agustus 2023 pukul 16.00 WIB.

Pembelian tiket konser Bring Me The Horizon di Jakarta 2023 dapat dilakukan melalui laman https://www.bmthindo.com/.

Adapun cara beli tiket konser Bring Me The Horizon di Jakarta 2023 untuk hari kedua yakni sebagai berikut:

Cara Beli Tiket Konser BMTH di Jakarta 2023

1. Kunjungi laman https://www.bmthindo.com/

2. Gulir ke bawah hingga akhir halaman;

3. Klik 'Buy Ticket Here';

4. Pengguna akan diarahkan ke marketplace Tokopedia;