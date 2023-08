Lirik dan Terjemahan Lagu Iris - The Goo Goo Dolls: And I Don't Want The World to See Me

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Iris yang dipopulerkan oleh grup band The Goo Goo Dolls.

Lagu ini dirilis pada tahun 1998.

Baca juga: Lirik dan Terjemahan Lagu The Scientist - Coldplay: Its Such a Shame For Us to Part

Berikut lirik dan terjemahan lagu Iris - The Goo Goo Dolls:

And I'd give up forever to touch you

Dan aku menyerah untuk bisa menyentuhmu selamanya

Cause I know that you feel me somehow

Karena aku tahu kau merasakanku entah bagaimana

You're the closest to heaven that I'll ever be

Kau adalah hal yang paling dekat dengan surga yang akan pernah aku lalui

And I don't want to go home right now

Dan aku tidak ingin pulang sekarang

And all I can taste is this moment

Dan semua yang bisa kurasakan adalah momen ini

And all I can breathe is your life

Dan semua yang bisa aku hirup adalah hidupmu

Cause sooner or later it's over

Karena cepat atau lambat ini akan berakhir

I just don't want to miss you tonight

Aku hanya tidak ingin merindukanmu malam ini

And I don't want the world to see me

Dan aku tidak ingin dunia melihatku

Cause I don't think that they'd understand

Karena aku rasa mereka tidak akan mengerti

When everything's made to be broken

Ketika semuanya dibuat untuk dipatahkan

I just want you to know who I am

Aku hanya ingin kau tahu siapa aku sebenarnya

And you can't fight the tears that ain't coming

Dan kau tidak bisa melawan air mata yang tidak datang

Or the moment of truth in your lies

Atau momen yang benar dari kebohonganmu

When everything feels like the movies

Ketika semuanya terasa seperti film

Yeah you bleed just to know your alive

Yeah kau terluka hanya untuk tahu kau hidup

And I don't want the world to see me

Dan aku tidak ingin dunia melihatku

Cause I don't think that they'd understand

Karena aku rasa mereka tidak akan mengerti

When everything's made to be broken

Ketika semuanya dibuat untuk dipatahkan

I just want you to know who I am

Aku hanya ingin kau tahu siapa aku sebenarnya

And I don't want the world to see me

Dan aku tidak ingin dunia melihatku

Cause I don't think that they'd understand

Karena aku rasa mereka tidak akan mengerti

When everything's made to be broken

Ketika semuanya dibuat untuk dipatahkan

I just want you to know who I am

Aku hanya ingin kau tahu siapa aku sebenarnya

I just want you to know who I am

Aku hanya ingin kau tahu siapa aku sebenarnya [4x]

(Tribunnews.com)